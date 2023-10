Votó Sergio Uñac, valorando los 40 años de democracia 

"Yo estoy contento de poder emitir el voto, esperando que tengamos una alta participación, me parece que, más allá de los problemas que de hecho están en el país, en San Juan también, quizás menos, pero problemas hay, pero me parece que la democracia se fortalece con el ejercicio del voto, así es que, invocar a todos a que puedan emitirlo", dijo Sergio Uñac al llegar a la escuela Froilán Ferrero en Pocito, donde votó cerca de las 11.30 horas.

Según los datos que manejaba el gobernador a media mañana, "se dio más alta la participación en el interior que en el Gran San Juan. Hay departamentos que mientras que el Gran San Juan estaba por el 12, 13%, el interior estaba por el 20, 19, 21. Así es que o salen más temprano a votar o ya veremos al final de la jornada si es que no salieron más temprano, y es que votaron más en algunos departamentos que en otros", señaló Uñac. Agregó que "Nosotros vislumbramos que va a haber una importante participación, me parece, ha llegado el momento de elegir presidente, es verdad que las PASO también, pero es una previa casi para definir quiénes son los que pasan a las generales y ahora no sé si habrá o no escenario de balotaje", evaluó.