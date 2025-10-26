domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025

Votó Emilio Baistrocchi y halagó la Boleta Única Papel: "El sistema es ágil, transparente y muy equitativo"

El candidato de Provincias Unidas llegó muy puntual a las 9.30 a la Escuela Fray Mamerto Esquiú y habló con la prensa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Apenas pasadas las 9.30 de la mañana y tal como estaba previsto, Emilio Baistrocchi llegó a votar a la escuela Fray Mamerto Esquiú.

El ex intendente de la Capital se mostró conforme con el sistema de boleta única y pidió "que llegue para quedarse". "El sistema es ágil, transparente, es muy equitativo para todas las fuerzas que no tienen que estar trayendo o reponiendo boletas. Es un gran avance", dijo.

Según el candidato de Provincias Unidas aseguró que el acatamiento es muy alto. "Esta provincia siempre se ha caracterizado por un alto acatamiento a la votación. Esperamos que vote un 80% del padrón", explicó.

Baistrocchi aseguró que no tiene cábala para las elecciones y que pasará el resto del día visitando escuelas de departamentos alejados.

