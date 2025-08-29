Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Desde hace varios días, especialistas en fenómenos climáticos señalaron que este año el temporal de Santa Rosa se hará sentir en gran parte del país, y San Juan no será la excepción. Mientras rige una alerta amarilla para esta tarde por vientos fuertes, para este sábado y domingo se esperan precipitaciones durante gran parte de las jornadas. Es por ese motivo, que gran parte de los eventos previstos para este fin de semana en distintos puntos de la provincia fueron suspendidos. Algunos reprogramados, otros con fecha a confirmar.

Tiempo de San Juan te reúne en una sola nota todos los eventos que se han suspendido, para que tengas la información en un solo lugar.

El Club Del Bono reprograma los festejos por el Día del Niño

La celebración de las infancias de parte del club deportivo se iba a realizar el sábado 30 de agosto desde las 15 horas, pero por la alerta se tomó la decisión de cambiar la fecha.

De esta manera, el festejo pasará para el próximo sábado 6 de septiembre, a la misma hora, en las instalaciones del club de la esquina colorada.

Capital suspendió el evento “Plazaventura en Familia”

La actividad que iba a realizarse este viernes 29 de agosto en la Plaza Almirante Brown fue suspendida, por razones de seguridad, ya que se prevea la llegada de intensas ráfagas de viento.

Conforme informaron desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el evento se realizará más adelante, pero no confirmaron la fecha de reprogramación.

Rawson reprograma la Fiesta del Pan y la Semita

El evento que se iba a realizar este domingo 31 de agosto en el Médano de Oro fue reprogramado. Desde la Municipalidad de Rawson informaron que, debido a las inclemencias previstas para el fin de semana, se tomó la decisión de trasladar el evento para el domingo 7 de septiembre.

De esta manera, la segunda edición de la Fiesta del Pan y la Semita se realizará en el marco de las celebraciones por el aniversario del departamento.

Rivadavia canceló el Festival de Tradiciones Uniendo Raíces

En el marco del aniversario del departamento, se había previsto como cierre una gran cabalgata infantil y la realización del 1° Festival de Tradiciones Uniendo Raíces, un evento realizado en conjunto entre la Municipalidad de Rivadavia y la Federación Gaucha Sanjuanina.

El evento iba a realizarse en Marquesado, al aire libre, pero debido al alerta se decidió cancelarlo para priorizar la seguridad y el cuidado de quienes tenían previsto participar. Por el momento no se ha confirmado una nueva fecha para la realización del festival.

Chimbas también se sumó a la reprogramación y suspendió el Gran Chocolate

También en el marco de los festejos por el Día del Niño, la Municipalidad de Chimbas tenía previsto el Gran Chocolate en el Parque del departamento para este sábado 30 de agosto, donde tenían previsto espectáculos de circo, la presencia de personajes de Marvel entre otras actividades para los más pequeños.

Conforme detallaron desde la comuna, el evento será reprogramado, aunque no se confirmó para cuándo se pasa.

Es importante chequear la información que se publique de algún evento que no haya sido suspendido hasta el momento, para corroborar su realización o si fue suspendido por Santa Rosa.