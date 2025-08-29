viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Desde el viernes en la tarde se comenzarán a percibir los primeros cambios producto de un fenómeno climatológico vinculado con la leyenda de Santa Rosa. Debido al alerta, varios municipios y entidades de la provincia cancelaron sus eventos. El detalle.

Por Mariela Pérez
image

Desde hace varios días, especialistas en fenómenos climáticos señalaron que este año el temporal de Santa Rosa se hará sentir en gran parte del país, y San Juan no será la excepción. Mientras rige una alerta amarilla para esta tarde por vientos fuertes, para este sábado y domingo se esperan precipitaciones durante gran parte de las jornadas. Es por ese motivo, que gran parte de los eventos previstos para este fin de semana en distintos puntos de la provincia fueron suspendidos. Algunos reprogramados, otros con fecha a confirmar.

Lee además
un sanjuanino, presente en un encuentro de juventudes que transforman en buenos aires
Diálogo regional

Un sanjuanino, presente en un encuentro de juventudes que transforman en Buenos Aires
El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

Tiempo de San Juan te reúne en una sola nota todos los eventos que se han suspendido, para que tengas la información en un solo lugar.

El Club Del Bono reprograma los festejos por el Día del Niño

La celebración de las infancias de parte del club deportivo se iba a realizar el sábado 30 de agosto desde las 15 horas, pero por la alerta se tomó la decisión de cambiar la fecha.

image

De esta manera, el festejo pasará para el próximo sábado 6 de septiembre, a la misma hora, en las instalaciones del club de la esquina colorada.

Capital suspendió el evento “Plazaventura en Familia”

La actividad que iba a realizarse este viernes 29 de agosto en la Plaza Almirante Brown fue suspendida, por razones de seguridad, ya que se prevea la llegada de intensas ráfagas de viento.

image

Conforme informaron desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el evento se realizará más adelante, pero no confirmaron la fecha de reprogramación.

Rawson reprograma la Fiesta del Pan y la Semita

El evento que se iba a realizar este domingo 31 de agosto en el Médano de Oro fue reprogramado. Desde la Municipalidad de Rawson informaron que, debido a las inclemencias previstas para el fin de semana, se tomó la decisión de trasladar el evento para el domingo 7 de septiembre.

image

De esta manera, la segunda edición de la Fiesta del Pan y la Semita se realizará en el marco de las celebraciones por el aniversario del departamento.

Rivadavia canceló el Festival de Tradiciones Uniendo Raíces

En el marco del aniversario del departamento, se había previsto como cierre una gran cabalgata infantil y la realización del 1° Festival de Tradiciones Uniendo Raíces, un evento realizado en conjunto entre la Municipalidad de Rivadavia y la Federación Gaucha Sanjuanina.

image

El evento iba a realizarse en Marquesado, al aire libre, pero debido al alerta se decidió cancelarlo para priorizar la seguridad y el cuidado de quienes tenían previsto participar. Por el momento no se ha confirmado una nueva fecha para la realización del festival.

Chimbas también se sumó a la reprogramación y suspendió el Gran Chocolate

También en el marco de los festejos por el Día del Niño, la Municipalidad de Chimbas tenía previsto el Gran Chocolate en el Parque del departamento para este sábado 30 de agosto, donde tenían previsto espectáculos de circo, la presencia de personajes de Marvel entre otras actividades para los más pequeños.

image

Conforme detallaron desde la comuna, el evento será reprogramado, aunque no se confirmó para cuándo se pasa.

Es importante chequear la información que se publique de algún evento que no haya sido suspendido hasta el momento, para corroborar su realización o si fue suspendido por Santa Rosa.

Seguí leyendo

Dramático incendio en Caucete: una mujer ciega fue rescatada por la Policía

Nuevo aumento: a cuánto llegan las Asignaciones Familiares de la ANSES en septiembre

Tres días de actividades en el Chalet Cantoni: mirá cuáles son las propuestas

Viernes primaveral con sol y brisa para San Juan

River se juega el pase a cuartos en Mendoza: todo lo que tenés que saber del choque con Unión

Jueves soleado en San Juan: amanecer fresco, tarde ideal para disfrutar al aire libre

Demoras y poca concurrencia: así comenzaron las elecciones por la conducción de la Federación Universitaria y 5 centros de estudiantes

Bono confirmado: ANSES paga un plus de $ 67.000 para un grupo de beneficiarios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

Te Puede Interesar

Tras el caso Dilexis, cuáles son los tres rubros que más preocupan en San Juan por la baja de la actividad productiva
Contexto industrial

Tras el caso Dilexis, cuáles son los tres rubros que más preocupan en San Juan por la baja de la actividad productiva

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los videos de un voraz incendio que afectó a una escuela de 25 de Mayo
Impactante

Los videos de un voraz incendio que afectó a una escuela de 25 de Mayo

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Detuvieron a El Churro, acusado de dispararle en el pie a un hombre en Chimbas
En Rawson

Detuvieron a "El Churro", acusado de dispararle en el pie a un hombre en Chimbas

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel
Declaraciones

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel