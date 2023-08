Sergio Uñac votó: charla previa con Massa y almuerzo con mamá Dora

"Después voy a pasar por la casa de mi madre, que también ya no es ni cábala, es una obligación de hijo, pasar y saludarla como corresponde", contó Sergio Uñac al llegar a la escuela Froilan Ferrero en su natal Pocito donde votó pasadas las 11. "Estuve hablando con Sergio Massa, estuvimos hablando con él y con los gobernadores hay un chat donde también nos saludamos para el día de hoy", añadió sobre cómo vive esta jornada de domingo.

Hizo un repaso por su gestión: "Me parece que esto hay que vivirlo con alegría. Yo lo tengo que vivir con mucho agradecimiento también, porque se cumple una etapa importante, pero no solamente para mí, eso sería absolutamente irrelevante que sea importante para mí. Yo entiendo que se cumple una etapa de crecimiento y desarrollo de San Juan. Les digo tres parámetros. Recibí la gobernación con un 8% de desocupación, la entrego con un 3. Un mega de generación solar, entrego con 480 mega. Con una minería entorpecida por los negocios, los que no debían ser porque los negocios lícitos están muy bien llevados. Y entregamos una minería que hoy es el mejor destino de inversión minera de todo Latinoamérica. Entonces hay que mirar estas cosas que son absolutamente positivas", aseguró.