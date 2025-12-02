Recuperaron elementos robados de la Federación Sanjuanina de Boxeo y detuvieron a un menor

La Policía logró esclarecer un robo ocurrido en la Federación Sanjuanina de Boxeo , ubicada en calle Belgrano 674, entre Obrero Sanjuanino y España, en Capital. El hecho había sido denunciado el 28 de noviembre, cuando miembros de la institución deportiva descubrieron que delincuentes habían ingresado al edificio y se habían llevado distintos elementos de valor.

Según la denuncia realizada por Nelson Valenzuela , integrante de la federación, el miércoles 26 por la tarde había estado en el lugar y lo dejó completamente cerrado. Sin embargo, al regresar el viernes 28 cerca de las 10 de la mañana, encontró la puerta que conecta el patio con el interior del inmueble violentada. Los autores habían escalado el muro trasero para poder ingresar y romper la cerradura.

Del interior sustrajeron un bidet, un lavamanos, una mesada de acero inoxidable, 22 sillas plásticas, una bolsa de boxeo cilíndrica de lona color naranja, cuatro pares de guantes de competición y una ventana de madera con marco blanco, entre otros elementos.

Tras la denuncia, personal policial comenzó una serie de averiguaciones que permitieron identificar al presunto autor: un menor de 17 años, oriundo de la Villa del Carril y conocido en el ambiente delictivo. Con los datos obtenidos, los efectivos procedieron a su detención.

Durante los operativos se logró recuperar gran parte de los objetos robados: las 22 sillas plásticas, la bolsa de boxeo, los guantes de competición y la ventana, todos ellos posteriormente reconocidos y restituidos a la Federación de Boxeo.

El caso quedó caratulado como Robo agravado por escalamiento y se inició el Sumario Prevencional N.º 25/25, con intervención del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.