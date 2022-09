Reconocido ex cortista nacional marchó apoyando a Cristina en San Juan

El ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni , se encuentra en San Juan debido a que llegó para presentar su libro “Colonialismo y Derechos Humanos”. Mientras se encuentra en la provincia, se sumó a la convocatoria y marcha realizada por el justicialismo para marchar por el microcentro en apoyo a Cristina y rechazando el ataque que sufrió la vicepresidenta la noche del jueves.

En ese marco, el abogado penalista, juez, jurista, escribano y criminólogo argentino, habló con la prensa que se encontraba en el lugar de la marcha y dijo que para él no hay una conspiración detrás del ataque a Cristina. “La Justicia puede investigar y lo más probable es que llegue a una personalidad frustrada. Por ahí alguien le dio el arma, no lo sé. Yo no creo que haya una conspiración”.