Quiénes son los dirigentes que acompañaron a CFK en el acto en Plaza de Mayo

En el escenario también en primer línea estuvieron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, hermana del homenajeado Néstro Kirchner, a veinte años de su asunción como presidente. También se acomodó en primera línea el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los gobernadores peronistas que ya consiguieron para el peronismo una victoria electoral en los primeros llamados a las urnas de este 2023. Entre ellos, también estaban los massistas Ceclia Moreau y Felipe Solá.

A pesar de las figuras candidateables que la acompañaban en el escenario, entre los miles que se acercaron a Plaza de Mayo a escucharla el mensaje del clamor siguió vigente. Antes de que comience a dar su discurso, la plaza volvió a cantar "¡Cristina, presidenta!" y pocos minutos después estrenaron otros dos nuevos cantos de clamor: "¡La proscripción, la proscripción, se va a la puta que lo pario!" y "¡Una más y no jodemos más!".

La vicepresidenta ratificó en una reciente carta pública que no se presentará como candidata a ningún cargo en las próximas elecciones y luego, en una entrevista a C5N, pidió que "los hijos de la generación diezmada tomen la posta". De esa generación son el hijo de la Presidenta, "Wado" De Pedro --hijo de los militantes Montoneros Lucila Adela Révora y Enrique De Pedro-- y también el gobernador bonaerense.

En el oficialismo, como dijo el titular de la CTA de los Argentinos y diputado nacional, Hugo Yasky, se rumorea que "su candidato es Wado De Pedro", sin embargo también se especula un posible enroque entre De Pedro y Kicillof, para que el ex ministro de Economía vaya por la carrera presidencial y el ministro del Interior lo reemplace en la provincia. Algo que Kicillof resiste, pero que puede cambiar de opinión por pedido de Cristina.

El otro candidateable presidencial, por fuera del kirchnerismo y de la categoría "hijo de la generación diezmada" es Sergio Massa. Su presencia habla. En medio de la pulseada por las candidaturas y las PASO, el ministro de Economía aceptó la invitación de Máximo Kirchner. Y sumó a Máximo a la comitiva argentina que viajará a China la semana que viene.

En segunda línea en el palco estuvieron Yasky, el referente de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque, y la presidente de la Cámara de Diputados y referente del massismo, Cecilia Moreau; y el titular de la UOM, Abel Furlán, una presencia significativa ante la ausencia de los triunviros de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña. Pablo Moyano tampoco estuvo en el palco, pero Camioneros sí dijo presente entre la multitud que coreaba por la vicepresidenta.

La presencia de Máximo Kirchner y los nietos de Cristina Fernández

La presidenta se rodeó también de su familia. Junto a Máximo estaban sus hijos y su ex compañera Rocío García, diputada provincial en Santa Cruz y precandidata a intendenta en Río Gallegos. La vicepresidenta también se encargó de saludar afectivamente, antes de entonor el himno, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo sentadas en primer línea, entre ellas, Tati Almeida y Estela De Carlotto.

En una tercer línea la vicepresidenta también ubicó a funcionarios y ex funcionarios muy cercanos a su entorno más íntimo. El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zaninni; el senador nacional Oscar Parrilli, y la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré. Entre ellos, Cristina sumó también a Felipe Solá, el ex Canciller cercano al massismo.

Fuente: Página 12