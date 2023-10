Previo a las elecciones y ante la suba de ventas en supermercados, ¿aumentaron los precios?

En la última semana, antes del desarrollo de las elecciones de este domingo 22 de octubre y especulando qué sucederá con la inflación desde el lunes, se notó cambios en los supermercados sanjuaninos. Mientras empresarios aseguraron que notaron incrementos de hasta el 50% en las ventas, desde Defensa del Consumidor y la Asociación de Amas de Casa afirmaron que no hay desabastecimiento, aunque sí algunos faltantes, pero por cuestiones “operativas”. Al mismo tiempo, desde la última entidad, afirmaron que hubo aumentos de precios en alimentos básicos.

Consultada ante esta situación, Laura Vera, a cargo de la Asociación de Amas de Casa, comentó que, “hemos notado mucha remarcación de precios esta semana en los hipermercados. Creemos que esto tiene que ver con especulación que parte de los formadores de precios”.

Y aseguró que, los productos más afectados fueron los alimentos de primera necesidad, como fideos, arroz y pan, aunque aseguró que aún no tienen un promedio sobre el aumento de precios.

A pesar de esto, Vera afirmó que no detectaron faltantes en las mercaderías. Una situación similar en torno a este tema advirtió Juan Sancassani, titular de Defensa del Consumidor, quien afirmó: “Todas las semanas hacemos recorridas y no hemos notado grandes faltantes en los supermercados. A lo mejor hay menor cantidad de algunos productos en góndola en un momento determinado, pero no porque tengan la mercadería guardada en los depósitos, sino por cómo va llegando la distribución de artículos en los camiones”.

Y agregó: “Claro que siempre hay una cuota de especulación, pero no hemos visto nada anormal. No es que haya desabastecimiento. Se trata, un poco por cuestiones de logística y otro poco por acumulación. Pero, los inspectores piden ver los depósitos y cuando entran ven que no hay mercadería acumulada. El tema son los centros de distribución, desde ahí se maneja todo”.