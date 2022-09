Por el feriado nacional el Comedor universitario no brindará servicios

El Comedor Universitario , que se encuentra bajo la órbita de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), no brindará servicios durante la jornada de hoy 2 de septiembre. Esto es debido al feriado nacional que fue anunciado por Alberto Fernández, presidente de la Nación, por cadena nacional, tras el ataque que sufrió Cristina Fernández de Kirchner durante la noche del jueves sobre las 21 horas en el barrio de Recoleta.

En base a lo que informaron desde la UNSJ, el comedor no estará funcionando durante la jornada, tanto en la sede ubicada en El Palomar como en el CUIM (Complejo Universitario Islas Malvinas). Esto es debido a que en contexto de feriado el personal no docente que brinda cotidianamente el servicio no trabaja.