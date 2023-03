Micromanagement: ¿qué es y cómo evitarlo?

¿Alguna vez has tenido un jefe que siempre está preguntando los avances o que está tratando de controlar todos los pasos dentro de un proceso? Si tu respuesta es sí, es que conoces cómo funciona el micromanagement . Es una práctica que suelen tener algunos jefes que a veces no saben que esa constante supervisión puede tener un efecto contrario al que se busca.

En muchas compañías se utiliza un organigrama informativo para que todos puedan conocer las diferentes áreas y saber a qué parte de la empresa pertenecen. Puede dividirse en ventas, negocios, marketing, entre otras. Pero lo cierto es que todas suelen tener un jefe que está a cargo y donde los trabajadores esperan encontrar un buen líder.

En este artículo te vamos a explicar qué es el micromanagement, también cómo se les puede identificar y algunos tips para no caer en este tipo de comportamientos.

¿Qué es el micromanagement?

Es una manera de gestionar al personal donde una de las principales características es el excesivo control sobre las tareas que se han brindado. No se trata de ser detallista para buscar la perfección, sino que puede convertirse en uno de los problemas que puede afectar el ambiente laboral y con ello también la productividad de los trabajadores.

Supervisar de una manera estricta lo que hacen otras personas no suele ser una política de la empresa, sino que es una actitud que deriva del líder y que no será bien tomada por la mayoría de trabajadores. Además, esto puede distraerlo de obligaciones más importantes dentro de la compañía. Quitarles autonomía y creatividad a sus empleados no brinda mejores resultados.

Características de un micromanager

Los rasgos que definen a un micromanager se pueden identificar de manera rápida:

No sabe delegar: Una de las principales maneras de reconocer a una persona que ejerce el micromanagement es que no puede darle responsabilidades a otras personas. Esto puede ser porque tiene miedo que la otra persona termine haciendo un buen trabajo y le quite brillo, mientras que la otra es que no confía en que el resto de sus colaboradores lo hagan bien.

Una de las principales maneras de reconocer a una persona que ejerce el micromanagement es que no puede darle responsabilidades a otras personas. Esto puede ser porque tiene miedo que la otra persona termine haciendo un buen trabajo y le quite brillo, mientras que la otra es que no confía en que el resto de sus colaboradores lo hagan bien. Ansiedad y cambios de humor: al ser un jefe que no termina de delegar y se sobrecarga de trabajo. Muchas veces puede tener algunas malas reacciones ante preguntas o por temas que no deberían causarlo.

al ser un jefe que no termina de delegar y se sobrecarga de trabajo. Muchas veces puede tener algunas malas reacciones ante preguntas o por temas que no deberían causarlo. Infravaloración del otro: Cuando se tienen reunión de proyectos o revisión de los trabajos, las opiniones del trabajador quedan de lado o no tienen el mismo peso que el líder. Esto también se complementa que no puede ver talento en otras personas. Son muy críticos con el resto.

Cuando se tienen reunión de proyectos o revisión de los trabajos, las opiniones del trabajador quedan de lado o no tienen el mismo peso que el líder. Esto también se complementa que no puede ver talento en otras personas. Son muy críticos con el resto. Desconfía del resto: Ante el ingreso de nuevos trabajadores, a los jefes les cuenta que tengan una rápida adaptación y siempre están revisando las tareas en las que fueron asignados.

Algunos de los problemas que trae el micromanagement es que además de traer inseguridad en los trabajadores, aumentan los problemas de comunicación, no se promueven de manera correcta a los empleados y el clima laboral puede ser tan malo que varios talentos pueden decidir irse a otras empresas.

Consejos para evitar el micromanagement

Mejorar el clima laboral

Este punto tiene muchos factores, pero lo cierto es que si uno demuestra confianza ante el trabajo de sus colaboradores, el clima laboral mejora porque ellos se sentirán más independientes.Además, tener reuniones programadas periódicamente y donde se pueda también escuchar las voces y opiniones de los demás sobre aspectos internos y externos.

Hay algunas herramientas para evaluar cómo va el clima laboral, como son las encuestas internas o también entrevistas en profundidad. De esa manera también se puede detectar si es que se está ante un micromanager.

Evaluación objetiva

A veces, algunos jefes hacen las evaluaciones dependiendo de cómo les cae cada trabajador y no lo hacen de una manera objetiva. Debe priorizarse los objetivos y cómo cumplen su trabajo en lugar de las preferencias personales. Para ello hay KPI que se deben cumplir y otras estadísticas que sirven en las evaluaciones.

Luego tener siempre un feedback brindando las oportunidades de mejora que se ve en el otro trabajador, pero con comentarios constructivos para que el colaborador pueda también sentirse valorado.

Confianza como valor principal

La comunicación entre los trabajadores y los jefes o líderes debe ser directa. Se debe tener confianza para tener conversaciones complicadas. Además, en la actualidad el avance de los trabajos se puede revisar de manera online y existen aplicaciones de RR.HH. que tienen en cuenta diferentes aspectos que son claves para el crecimiento de una empresa.

Objetivos cumplidos antes que el horario

Seguramente no es aplicable en todos los trabajos, pero si es que se puede realizarlo esto también es un punto a favor. Si se brinda un deadline, no importa el momento en el que es desarrollado el proyecto (aunque la mayoría de veces se cumple dentro del horario establecido). Ahora en la mayoría de trabajos se piensa en la flexibilidad laboral y en algunos casos los trabajadores registran sus horas.

A pesar de que hay algunos software para controlar el horario de una manera fácil, que incluye saber si es que se trabaja desde PC, laptop o celular, lo cierto es que lo que se impone en la actualidad es cumplir los plazos brindando un trabajo de calidad.

Luego de haber revisado qué es el micromanagement, cómo se puede identificar y cómo evitarlo, ahora podrás reconocer cuando algún jefe tiene este tipo de actitudes que no ayudan al desarrollo de una empresa.