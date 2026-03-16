Martes caluroso en San Juan: el termómetro volverá a superar los 30°C

Un martes con mucho calor y algunas tormentas es el que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.

El calor seguirá siendo protagonista en San Juan durante este martes 17 de marzo. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , se espera una jornada calurosa y con cielo entre parcialmente y mayormente nublado a lo largo del día.

Espacio de marca ACER URC, la metalmecánica sanjuanina trinorma que se consolida como socio estratégico de la minería

Contra la inflación Se reanuda la paritaria docente en San Juan: dos de los tres gremios van con otro rechazo a las ofertas oficiales

La temperatura mínima prevista será de alrededor de 20°C durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, mientras que con el correr de las horas el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 36°C durante la tarde, en lo que promete ser uno de los momentos más calurosos de la jornada.

Las condiciones del tiempo se mantendrán estables, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de viento del sector sur que podría intensificarse hacia la noche con ráfagas moderadas. En ese contexto, el calor volverá a sentirse con fuerza en la provincia, especialmente durante la tarde, por lo que se recomienda hidratarse bien y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor temperatura.

De esta manera, la semana continuará con marcas térmicas elevadas en la provincia, en línea con las condiciones típicas de finales del verano sanjuanino, caracterizadas por días cálidos y cielos con nubosidad variable.