La "súper suegra" del "súper ministro": Moria en la Rosada

La One está de novia con el Pato Galmarini, padre de Malena, la esposa de Massa , veterano dirigente del peronismo, ex secretario de Deportes del gobierno de Carlos Saúl Menem.

Moria se llevó varios flashes más que muchos de los notables invitados (había más de 500) al acto.

También dejó declaraciones que no hicieron más que demostrar que no sólo es una bomba sexual de todos los tiempos, sino que es una mujer de notable inteligencia, y discreción cuando la ocasión, como esta, en la que no era la estrella, lo impone.

Además fue tendencia en redes sociales.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1554941157498654727 "Moria":

Por la presencia de Moria Casán en la jura de Sergio Massa como ministro pic.twitter.com/TWrdaADWCc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 3, 2022

Algunas de sus frases:

-"Bueno, he venido con mi boca tapada con la bandera argentina. O sea, yo tengo un gran poder de oratoria y mi bandera tapando mi boca lo dice todo."

-"No hay nada que hablar. (Esto es) Apoyo logístico, lo apoyo con todo. Los top 3: fuerza, energía, resiliencia y a sacar mentes anquilosadas. Para adelante."