jueves 7 de agosto 2025

Sismo

Jueves movido en San Juan: un temblor de escasa profundidad se registró en el corazón de la provincia

Según los datos informados por Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento tuvo una Magnitud de 3.1.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un temblor se registró en San Juan durante la madrugada de este jueves.

Un sismo de Magnitud 3.1 se registró en la madrugada de este jueves en San Juan, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico ocurrió a las 04:49 horas y tuvo una profundidad de sólo 22 kilómetros, considerada escasa en términos sísmicos.

El epicentro se ubicó a 21 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, 29 kilómetros al sur de Talacasto y 35 kilómetros al noroeste de Caucete.



La Intensidad del sismo fue clasificada entre II y III en la escala de Mercalli en la Capital sanjuanina y sus alrededores, además de los departamentos de Albardón y San Martín. Esto indica que el movimiento fue percibido por algunas personas en reposo o en edificios altos.

