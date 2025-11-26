jueves 27 de noviembre 2025

Jueves caluroso en San Juan: una jornada para cuidarse bajo el sol

En pleno verano sanjuanino, el jueves 27 de noviembre se perfila como una jornada de sol pleno y calor intenso: desde la mañana y hasta entrada la noche, las máximas rozarán los 36 °C.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor.&nbsp;

El jueves 27 de noviembre promete ser un día típicamente veraniego en San Juan, con cielo completamente despejado y temperaturas que rozarán los 36 °C durante la tarde. Desde primeras horas, el termómetro comenzará a ascender: hacia mediodía se prevén ya unos 31 °C, mientras que por la tarde el calor será intenso, con máxima estimada de 36 °C.

El amanecer llegará fresco, con aproximadamente 22 °C a las 7 a.m., lo que invita a aprovechar las primeras horas del día para hacer actividades al aire libre o gestiones cotidianas. A medida que avance la mañana el calor se hará sentir cada vez más: el mediodía será cálido y luminoso, luego dejando paso a una tarde de pleno sol y un calor sostenido. Por la noche continuará el calor, aunque con leve descenso hasta alcanzar unos 30-31 °C.

Para la jornada, conviene mantenerse bien hidratado, usar ropa liviana y clara, y, si se sale a la calle, protegerse con sombrero, lentes de sol y protector solar. Quienes puedan, quizá quieran evitar las actividades más intensas al mediodía y a la tarde, cuando el calor pegue con más fuerza.

