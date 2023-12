Jubilados, AUH y AUE de ANSES, afectados por una interesante noticia

No obstante, para que estas categorías de ANSES se vean beneficiadas, deben hacer sus compras en supermercados y otros comercios adheridos hasta el 31 de diciembre, según lo establecido en el programa Compre Sin Iva.

ANSES Jubilados, AUH y AUE: cómo hago para cobrar los $ 18.800

Para cobrar este bono extra, tanto jubilados como los beneficiarios de ANSES que reciben AUH y AUE deben tener registrados sus CBU en el sitio de AFIP.

Esto se debe a que el reintegro del IVA se deposita en las cuentas bancarias donde las diferentes categorías de ANSES reciben sus haberes y asignaciones. Si bien, las autoridades indicaron que el depósito se hace en 24 horas, hay casos en los que puede demorar varios días más.

ANSES: soy jubilado o titular de AUH, pero no me han devuelto el IVA

También puede darse que algunos jubilados o los titulares de las asignaciones de ANSES, como AUH y AUE, no reciban la devolución de hasta $ 18.800. Esto puede deberse por varias razones: la compra no fue hecha con tarjeta de débito, el comercio no se encontraba adherido al programa Compre Sin Iva o que cobren, por mes, seis haberes mínimos o más.

FUENTE: Diario Uno