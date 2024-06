JUBILADOS ANSES: qué dijo JAVIER MILEI sobre el BONO para JULIO

ANSES: La suma adicional que en su última edición alcanzó un máximo de $ 70.000 se anexaría a los haberes mínimos que, desde julio, treparán a $ 215.622.

"Depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañar a la gente. No vamos a mentirle dándole cosas que no hay y después eso terminaba siendo emisión monetaria con un efecto agregado mucho peor", insistió el jefe de Estado.

Días atrás Milei había confirmado la interrupción del superávit fiscal obtenido meses previos como consecuencia del pago del aguinaldo de los empleados públicos y los jubilados.

image.png Los jubilados y pensionados cobrarán los haberes de mayo con aumento y bono según confirmó ANSES.

"Junio va a dar déficit por una cuestión de estacionalidad, por el pago de los aguinaldos, pero cuando se tome el semestre, dará positivo. Con todo el superávit que hemos acumulado, en el semestre vamos a estar muy arriba", puntualizó en una entrevista con TN.

Al ahondar en el último balance positivo alcanzado en el Sector Público Nacional (SPN) donde se registró un saldo favorable de $ 2,3 billones (antes de cubrir los intereses de la deuda), que luego descendió a $ 1,2 billones (tras saldar dichos compromisos equivalentes a $ 1,1 billones), desde el Centro de Economía Política (CEPA) subrayaron los componentes de ingresos que traccionaron la tendencia de cierre, en particular las jubilaciones con un rojo de 16%.

"Es importante señalar que, si bien todas las partidas de gasto disminuyen, el componente principal de la reducción del gasto en mayo fueron las obras de infraestructura (-77,9%), jubilaciones (-16%) y subsidios (-31,8%)", detalló el trabajo titulado "Informe fiscal: análisis de los ingresos, gastos y resultados del sector público nacional - datos a mayo de 2024".