Fernando Gago y los motivos que lo condenaron a abandonar el barco de Boca

La inesperada eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima es un golpe demasiado duro para cualquier entrenador, y Fernando Gago no es la excepción. Su ciclo no convencía, pero la confianza en su trabajo no se perdió solo en esta serie ante los peruanos, sino que fue minándose de a poco hasta llegar a esta situación que parece insostenible.