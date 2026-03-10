jueves 12 de marzo 2026

Nuevo ciclo

El once titular que piensa Coudet para su debut en River

El entrenador perfila el equipo para enfrentar a Huracán en su primer partido al mando. Mantendría la base que utilizaba Gallardo y la principal novedad sería el posible regreso de Juan Fernando Quintero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
eduardo-coudet_862x485

Tras casi una semana de trabajo al frente del plantel, Eduardo Coudet comienza a definir el equipo que saldrá a la cancha en su debut como entrenador de River. El estreno será este jueves frente a Huracán y la práctica táctica de este martes será determinante para terminar de pulir los últimos detalles del once.

La idea del “Chacho” no es patear el tablero. Por el contrario, buscará sostener gran parte de la base que venía utilizando Marcelo Gallardo en los últimos partidos, aunque con algunos ajustes puntuales en nombres y en el funcionamiento del equipo.

Durante los primeros días de trabajo en el River Camp, el cuerpo técnico hizo especial hincapié en el aspecto físico y en generar un cambio anímico dentro del grupo. Aprovechando el parate del torneo, el plantel atravesó jornadas intensas, con ejercicios orientados a instalar uno de los sellos característicos de los equipos de Coudet: presión alta, dinámica y ritmo sostenido.

En cuanto a la formación, la principal novedad podría ser la vuelta de Juan Fernando Quintero. El colombiano dejó atrás su lesión y, tras completar varios entrenamientos con buenas sensaciones, aparece con chances de regresar directamente a la titularidad.

De confirmarse su presencia desde el arranque, ocuparía el lugar del juvenil Ian Subiabre en la zona de creación. Su ingreso aportaría pausa y claridad en los últimos metros para abastecer a los delanteros Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Con estas variantes, el River de Coudet empieza a tomar forma de cara al duelo ante Huracán, que marcará el inicio oficial de una nueva etapa en el club.

La probable formación de River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

