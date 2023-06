El motivo por el cual algunas reparticiones del Estado no atenderán este martes

Este martes se celebra en todo el país el Día del Trabajador del Estado , según lo establece la Ley 26.876. Es por este motivo que varias dependencias estatales no brindarán atención al público y permanecerán cerradas durante el 27 de junio.

Entre las delegaciones nacionales que no estarán con actividad se encuentran las oficinas de ANSES . En un comunicado señalaron que "según lo establece la Ley 26.876, el próximo martes 27 de junio sus delegaciones estarán cerradas con motivo del Día del Trabajador del Estado. Cabe aclarar que, previendo la conmemoración, no se otorgaron turnos para ese día y la atención se reanudará con normalidad el miércoles 28".

Si bien desde AFIP no se emitió ningún comunicado hasta el momento, el año pasado no brindó atención al público, por lo que no se descarta que este año suceda lo mismo.

Otras delegaciones que responden a la órbita nacional, como PAMI y Migraciones tampoco brindará atención durante el martes.

Cabe recordar que la actividad escolar, bancaria y en el Centro Cívico como reparticiones provinciales la actividad será normal, ya que se adhieren al asueto que se da por el Día del Empleado Público Provincial en abril.