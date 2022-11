El Ejecutivo podrá ajustar los precios de la obra pública: el giojismo votará en contra y apoyo con reservas de la oposición

Una defensa aguerrida del oficialismo tiene el proyecto de ley presentado por el propio ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, en la Cámara de Diputados el pasado 31 de octubre. La iniciativa propone darle una herramienta al poder Ejecutivo para que los presupuestos de las obras puedan ser ajustados lo más cercanamente posible a los índices inflacionarios. Ortiz Andino les dijo a los presidentes de bloque que corrían riesgo 12.000 puestos de trabajo. Ahora se supo que el tope previsto de reajuste es de hasta el 30%. El proyecto será tratado el 10 de noviembre. Los votos del uñaquismo están. El bloque Juntos por el Cambio terminará apoyando, pero no están convencidos. Y son varios sus argumentos. El giojismo dice que no acompañará.

El uñaquismo buscaba que el proyecto sea tratado el jueves 3 en Diputados, pero finalmente pasó a comisión. Será tema este 10, en un debate que promete ser caliente porque el bloque Juntos por el Cambio no está convencido y el giojismo adelantó su rechazo.

Los diputados de JXC aseguraron que acompañarán la iniciativa pero que no están convencidos. Lo harán por los puestos de trabajo en riesgo y por las charlas que tuvieron con los empresarios de la construcción. “En un principio nos dijeron que el tope era del 19% pero ahora es del 30%. Además, no recibimos los detalles que solicitamos, qué obras son las que están en riesgo, cuáles son los montos en juego y el orden de prioridades para hacer los reajustes”, indicó una fuente consultada.

Desde el giojismo adelantaron a este medio que no acompañarán la medida. "No acompañamos, hemos definido de entrada que si no había más información de la que hay y parámetros claros del costo de esto y cómo se iba a manejar, incluso desde el punto de vista legal, definimos que votamos en contra”, alegaron. Además, pusieron el foco que en el proyecto final se eliminó la constitución de la comisión encargada de controlar los gastos generados por el reajuste.

El gobernador Sergio Uñac se refirió a este tema en rueda de prensa. Marcó la importancia que implica para el gobierno contar con esta herramienta para poder asegurar el normal avance de la obra pública, uno de los grandes motores económicos de la Provincia. "Nosotros creemos que esto puede marcar un camino de lo que puede hacer Nación con las otras provincias argentinas, nosotros estamos abriendo este camino. Lo relevante es que los diputados puedan transmitir esto y que las herramientas puedan salir porque no nos estamos dirigiendo a los empresarios, sino que ellos son el puente para que los obreros puedan mantener su trabajo", indicó el primer mandatario.

El proyecto de ley, punto por punto

ARTÍCULO 1°.- Se declara la emergencia en materia de obra pública en todo el ámbito de la Provincia de San Juan con el fin de paliar las significativas distorsiones económicas actuales mediante la implementación de acciones que garanticen la realización, continuidad y culminación de las obras en miras a la protección de intereses públicos y al cuidado del bienestar general.

ARTÍCULO 2°.- La emergencia tiene una duración de 1 (un) año, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.

ARTÍCULO 3°.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de sus Ministerios, Entidades Autárquicas y Descentralizadas, Sociedades del Estado y Sociedades de Economía Mixta, en el marco de sus competencias, a reformular las bases de contratación estableciendo una Nueva Línea de Base para las obras que se encuentran en ejecución o en vías de ejecución en el territorio de la Provincia y cuyos contratos fueron celebrados en el marco de la Ley N° 128-A de Obras Públicas de San Juan o regímenes de contratación específicos de los entes mencionados, y según se establezca por vía de reglamentación. La nueva línea de base que se determine no puede superar en más de un 20% al monto de contrato redeterminado conforme la legislación vigente. Excepcionalmente, en aquellas obras que contemplen características especiales tales como insumos o equipamientos diferenciales, la nueva línea de base que se determine no puede superar en más de un 30% al monto de contrato redeterminado conforme la legislación vigente. Se exceptúa del presente tope las obras con financiamiento nacional o que no requieran asistencia extra en el presupuesto provincial, en cuyo caso la nueva línea de base debe ser acordada con la entidad que aprobó el convenio de financiamiento. El resultado final de la nueva línea de base debe ser determinado por vía de la reglamentación pertinente.

ARTÍCULO 4°.- El contratista que se acoja a las disposiciones de la presente Ley debe renunciar a reclamar gastos improductivos, mayores gastos generales directos o indirectos de cualquier naturaleza, así como a cualquier otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo de obra o de su paralización total o parcial, devengados desde la celebración del contrato original, hasta la redefinición de este.

ARTÍCULO 5°.- Se faculta al Poder Ejecutivo, y en resguardo de mantener el equilibrio en la ecuación económico-financiera de los Contratos de Obra Pública, a dictar una nueva Metodología de Redeterminación de Precios acorde al contexto actual.

ARTÍCULO 6º.- Se faculta al Ministerio de Haciendas y Finanzas para que, en función de la emergencia declarada, y previa autorización de factibilidad presupuestaria y financiera, efectúe las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para atender los gastos que demande la implementación de las acciones a adoptar.

ARTÍCULO 7º.- Se invita a los Municipios, en el marco de su competencia, a adherir a la presente Ley mediante el dictado de las ordenanzas respectivas.

ARTÍCULO 8º.- La presente Ley es de Orden Público y entra en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de San Juan.

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.