Emergencia de la obra pública: Uñac respondió sobre las dudas de la oposición

Sobre los cuestionamientos en la Legislatura, Uñac dijo que "lo importante es que se pueda rediscutir, se ha enviado a la Cámara de Diputados para eso, para que puedan mirar algunas cosas. Lo importante es que mas allá de las empresas, que son herramientas de generar empleo, los trabajadores deben mantener el empleo. Y hay una realidad que no se puede barrer bajo la alfombra que es la inflación, que está afectando los números y rentabilidad, la responsabilidad del estado es encontrar justo equilibrio y esfuerzos compartidos, del Estado que va a pagar un poco más y las empresas que van a ganar un poco menos, pero que la obra continúe y que los trabajadores no vean alterados su trabaajo normal y poder ganarse el sueldo minimo.

Respecto de la lista de obras, afirmó que "la lista de obras son todas las que están en ejecución, abarca de la más chica a la mas grande. Lo que estamos haciendo es con este proyecto de ley, hacer la reactualización para poder pagar hacia adelante. El listado de obras son todas las que hay de la provincia de San Juan".

Además, analizó que "nosotros creemos que esto puede marcar un camino de lo que puede hacer Nación con las otras provincias argentinas, nosotros estamos abriendo este camino. Lo relevante es que los diputados puedan transmitir esto y que las herramienta pueda salir porque no nos estamos dirigiendo a los empresarios, sino que ellos son el puente para que los obreros puedan mantener su trabajo".

Acerca de los montos en juego y cómo se van a pagar, afirmó que "el monto vamos a ir dándolo a medida que vamos teniendo factibilidad financiera. Obviamente que todas juntas no se van a poder ir determinando pero hay algunas que tienen mucha incidencia laboral y vamos a ir apuntando a esas y vamos a ir bajando respecto de las que tienen menor contenido laboral",

En el horizonte de dudas y tires y aflojes que generaron algunos cambios al proyecto original en la negociación en comisión que encabeza el diputado Eduardo Cabello, Uñac sentenció que "creo que se va a aprobar. Si no se aprueba no se aprueba".

Y ahondó sobre la lectura política que "he leído que Juntos pro el Cambio y el giojismo tienen dudas. Yo he cumplido, hemos presentado el proyecto de ley, se elaboró un proyecto posible, la idea es que esto se pueda discutir y aprobar, si se aprueba se pagará en lo posible, si no se aprueba no s e aprueba. Hay obras publicas que están muy afectadas, que llevan contenido tecnológico como el Marcial Quiroga que las cosas subieron de manera exponencial". Y concluyó: Entre el presupuesto y la realidad que hay hoy nos pararemos en el medio, eso es lo que plantea este proyecto de ley".