Obra pública en emergencia por un año, ajustes, renuncias y control de diputados, ejes del proyecto que impulsa Uñac

El ministro Ortíz Andino planteó la urgencia del tema y hasta la necesidad de que sea tratado sobre tablas -es decir apenas tomara estado parlamentario- pero desde el mismo oficialismo, donde apareció como vocero el diputado Eduardo Cabello, pidieron que vaya a comisión una semana para ser debatido. No fue al azar el protagonismo de Cabello, alfil del PJ a la vez que líder de la CGT local y de la UOCRA en particular, además de presidente de la comisión de Obras en la Cámara de Diputados local. Una voz cantante del termómetro de los trabajadores, de la preocupación en carne propia por los puestos de trabajo en riesgo.

obras4.jpg

Aunque el oficialismo tiene los votos suficientes para convertir en ley esta emergencia de la obra pública de San Juan, no quiere que aparezca como un antojo del Gobernador que el Ejecutivo tenga la libertad de rever todos los contratos de obras provinciales y pagar muchos millones de arcas provinciales a los empresarios por los desfasajes de costos. Buscan un entendimiento, una causa común, un consenso como el que se practicó con el Acuerdo San Juan, clima que terminó esmerilado por la disputa de la reforma electoral. La apuesta es que la oposición respaldará esta licencia para el Gobierno en un tema tan sensible como las obras, motor de la economía provincial. Y si no lo hacen, que se atenga al costo político, a pocos meses de las elecciones. El líder de la UOCRA ya les dijo a los suyos que no dudará en salir con los obreros a la calle a protestar si se quedan sin trabajo, confirmaron fuentes de su entorno.

Tiempo de San Juan consultó a los legisladores de Juntos por el Cambio Gustavo Usín (Actuar), Sergio Miadowsky (Producción y Trabajo) y Enzo Cornejo (PRO), y se mostraron cautos en opinar y mucho más en adelantar si apoyarán o no. Los dos primeros dijeron que la iniciativa está en estudio y el macrista directamente no respondió a la consulta de este diario.

El Gobierno de San Juan necesita esta ley para que autorice los cambios y flexibilizaciones en el relacionamiento con las constructoras, ya que actualmente tiene el corset de la Ley N° 128-A de Obras Públicas de San Juan que regula las adjudicaciones, contratos y ejecución de trabajos de infraestructura en la Provincia.

El diputado Cabello también ostenta otro cargo de fuste en este dilema. Preside el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), una entidad pública no estatal sin fines de lucro, regida por el derecho privado, que realiza actividades de estadística, censo y registro del sector de la construcción en toda la República Argentina. Por eso, este martes se tomó un avión y llevó a Buenos Aires el planteo sanjuanino a este ámbito de discusión.

Es una de las patas de las gestiones fuera de la provincia para alertar a la administración de Alberto Fernández sobre la necesidad de la regularización de precios. La otra voz la tienen los gobernadores y Sergio Uñac está dispuesto a ser punta de lanza en el reclamo del concierto de las provincias, como ya se dio con la eliminación de las PASO, por ejemplo.

También está jugando fuertemente la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, cuyo titular sanjuanino, Julián Rins, declaró a Tiempo de San Juan que "estamos totalmente de acuerdo con la norma, creemos que es absolutamente necesaria, a fines de que la obra pública sigue funcionando, el reajuste de precios queda absolutamente desfasado con los precios reales y eso hace que los precios que hoy cobramos por las obras no alcances ni para cubrir los costos".

obras6.jpg El Vice Presidente de la Delegación San Juan de la Cámara Argentina de la Construcción, Ante Dumandzic, el Secretario General UOCRA Seccional San Juan Eduardo Cabello, y el Presidente de la Delegación San Juan de la Cámara Argentina de la Construcción, Julián Rins, en un agasajo este año por el día del trabajador de la construcción.

Para Cabello, son todas las obras provinciales las que están en riesgo, pero hay una en particular que pesa, que es la construcción del dique El Tambolar, que si se para de un día para el otro deja a 1.200 trabajadores en la calle.



Lo que se guarda bajo 7 llaves son los montos en juego en este salvataje, que se sabe que son millonarios. En el Ministerio de Hacienda dicen que los cálculos los está manejando directamente el Ministerio de Obras. Y nadie los devela. El que dio alguna pista fue Rins: dijo que hay desfasajes entre un 20 y un 40% entre lo presupuestado y los costos reales con la inflación detonada.

Las claves del proyecto

Se trata de un proyecto de ley para declarar el estado de emergencia en materia de obra pública en todo el ámbito de la Provincia de San Juan.

Oficialmente justifican que hay una "situación extremadamente crítica en materia económico-financiera" en el país, "cuyas consecuencias afectan directamente al Gobierno de la Provincia de San Juan", poniendo en riesgo de la discontinuidad de obras ya iniciadas, lo que trae un fuerte impacto en los aspectos sociales, económicos y productivos.

Para el Gobierno, "es recurrente el reclamo de las empresas aludiendo a la distorsión entre los precios reales de mercado y los precios contractuales calculados por aplicación de índices del Decreto Nacional 691/16 y Decreto Provincial 0028/16, cuya consecuencia es el incumplimiento de los plazos de obra o, en casos más complejos, su paralización lisa y llana".

Así, se habla de "distorsiones" que sumadas a las restricciones en la importación de insumos claves, a las dificultades para acceder a otras divisas para cancelar, compromisos previamente contraídos, a las limitaciones para la obtención de créditos y a los inconvenientes para acceder a los habituales mercados para la compra de materiales e insumos, terminan dificultando gravemente las posibilidades de cumplimiento de los diversos contratos de obra pública vigentes.

En este contexto, el Gobierno se siente en la obligación de procurar, utilizando todas las herramientas a su alcance, reencauzar este desvío producido en la relación contractual, motivado por causas externas a los propios contratos. Pone en el tapete el "criterio de esfuerzo compartido" basado en los ejes del "consentimiento, el interés público y la naturaleza conmutativa de los contratos".

La única solución que aparece es mediante una revisión de los acuerdos contractuales celebrados entre Estado y empresas directamente afectadas por la crisis. La meta es "reestablecer condiciones similares a las originalmente pactadas y la determinación de una 'nueva línea de base', a través de la cual se definan compensaciones acordes a la magnitud del cambio de escenario producido respecto a las condiciones e indicadores contemplados en el diseño original del proyecto, que fueron adoptados como punto de partida".

obras 2.jpg

Estas "compensaciones" por las variaciones entre la línea de base nueva y la original permitirán adecuar los planes de trabajo a la realidad, ajustar eventualmente los proyectos a necesidades "más racionales basadas en las actuales circunstancias", y también ajustar las metodologías de redeterminación de precios adoptando sistemas "más equitativos", asistir financieramente a las empresas para que logren solventar sus desfasajes y enfrentar la parte faltante de obra en condiciones más favorables. También garantizar la renuncia a reclamos posteriores de las contratistas.

También se habla en el proyecto de un "uso racional de los recursos provinciales, con miras a reforzar e impulsar la continuidad y culminación de las obras públicas".

En el articulado, que se propone en 10 ítems, además de proponerse la declaración de la emergencia en materia de obra pública en todo San Juan, se plantea que esta declaración tenga validez de un año a partir de su entrada en vigencia. Se autoriza a los ministerios y otras reparticiones, incluso sociedades de economía mixta, a establecer una "nueva línea de base", tanto para obras en ejecución como en vías de ejecución en todo el territorio provincial.

La norma en estudio faculta al Poder Ejecutivo a dictar el decreto reglamentario para la reformulación o cambios en las contrataciones de las obras, contemplando varios aspectos: la adecuación de los planes de trabajos y ajuste de los proyectos, cuando técnicamente sea necesario y posible; y también un punto que puede llegar a traer debate: la renuncia del contratista, es decir del Estado, a reclamar gastos improductivos, mayores gastos generales directos o indirectos de cualquier naturaleza, así como a cualquier otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo de obra o de su paralización total o parcial, devengados desde la celebración del contrato original, hasta la redefinición de este.

También se faculta al Poder Ejecutivo a dictar una nueva metodología de Redeterminación de Precios "acorde al contexto actual".

¿Qué pasa con el control de qué hace el Estado con las empresas?

La iniciativa firmada por Sergio Uñac plantea la creación de una Comisión Especial de seguimiento, fiscalización y control para la Emergencia en materia de Obra Pública en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan. Estará integrada por tres diputados a designar, quienes podrán requerir la información que consideren necesaria para el cumplimiento de su cometido. No detalla más al respecto.

Por otro lado, se faculta al Ministerio de Hacienda que comanda Marisa López para que, en función de la emergencia declarada, haga las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para atender los gastos que demande la implementación de las acciones a adoptar.

Un dato no menor es que se "invita" a los municipios, en el marco de su competencia, a adherir a la ley mediante el dictado de las ordenanzas respectivas.