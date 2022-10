Obra pública: Uñac busca hacerse cargo de los sobrecostos por inflación, aseguran que hay 10 mil puestos de trabajo en riesgo

Quien habló del tema es el diputado provincial Eduardo Cabello, oficialista y además líder de la CGT local y de la UOCRA que es el gremio sensible en este asunto. Tras la reunión el legislador comentó que a las empresas "la plata no les alcanza teniendo en cuenta que cuando se presentan estos valores o estos proyectos cuando se licitan ofertan por un monto y hoy con la galopante inflación no se alcanza. La única posibilidad es que se les acerque una posición a las empresas para que sigan con la obra pública en San Juan", dijo en Radio Sarmiento.

Por su parte, en declaraciones a Tiempo de San Juan, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación San Juan, Julian Rins, expresó que "Estamos totalmente de acuerdo con la norma, creemos que es absolutamente necesaria, a fines de que la obra pública sigue funcionando, el reajuste de precios queda absolutamente desfasado con los precios reales y eso hace que los precios que hoy cobramos por las obras no alcances ni para cubrir los costos, es así de sencillo el problema".

julian rins.jpg Julián Rins.

A la vez, Rins ahondó en que "la solución no es tan sencilla, porque tiene una serie de reglamentaciones la obra pública que establece cómo se actualizan los precios. Un proveedor si hay una devaluación decide no vender y remarca el precio, nosotros no podemos dejar de vender que es seguir con el avance de la obra, ni remarcar el precio porque el precio lo establece una norma que son los decretos de redeterminación, así que en esencia ese es el problema".

Según el empresario, en el caso de viviendas pactadas con el Gobierno están teniendo un desfasaje de más del 20%, dependiendo del tipo de obra, mientras que en obras de Arquitectura también supera el 20% y en infraestructura y saneamiento la diferencia es cercana al 40%.

obras2.jpg La Cámara de la Construcción local habla de diferencias de precios de entre 20% y 40%.

De acuerdo a lo informado por el legislador, son todas las obras públicas de San Juan las que están sufriendo este inconveniente: "El problema es que hay algunas que son más grandes que otras si yo pierdo 10 trabajadores es mucha gente y si pierdo 1000 es mucha más, porque se sabe que un trabajador no puede vivir sin su trabajo. Una obra como el dique (El Tamolar) si se para son 1.200 personas que pueden quedar sin trabajo y puede pasar. Pero creo que no va a suceder porque se está abriendo el paraguas para que no se alcance esta situación", remarcó Cabello.

El problema se repite en todo el país. Cabello confirmó que este martes habrá una importante reunión a nivel nacional donde va a estar la Cámara Argentina de la Construcción y algunos gobernadores también para plantear esta posición. La meta es alzar la voz en nombre del federalismo y pedir respuestas.

"Hay provincias que si bien es cierto que no tienen mucha obra pública, en el caso de San Juan sí. Y acá caeríamos en un agujero negro que lamentablemente tendríamos que estar paralizando la obra pública", describió el líder de la CGT local.

Respecto de la posición de los diputados de la oposición, Cabello expreso qué "esto se había pedido que fuera sobre tablas y nosotros dijimos que no sea así porque hay que darle una lectura, hay que analizar todo el tema, porque hay que ver algunos decretos, cómo van a quedar, cuánto es el monto que se le va a dar, y cómo se va a controlar. Ellos, al escuchar que los mismos oficialistas pedíamos que esto fuera así y gobernador también nos da una semana más para estudiarlo, lo vamos a hacer y yo creo que no va a haber inconveniente en que esto salga. Cada uno le va a poner la imprenta pero esto ya no es una cuestión de partidismos sino de que todos los trabajadores en este caso de la construcción de San Juan no queden sin trabajo", analizó.

Según el titular de la UOCRA son alrededor de 10 mil los puestos de trabajo en riesgo. En medio, Cabello le pegó a la gestión de Alberto Fernández por no manejar la inflación. "Nosotros nos veníamos preocupando hace un rato largo con el Gobierno, se han hecho un montón de reuniones, y estaba la posibilidad de que desde Buenos Aires esto se fuera arreglando. No quiero cargarle las tintas a nadie, pero por la falta de liderazgo que hay no se le ha dado el corte necesario, y nosotros estamos obligados a tomar el toro por las astas".

Sobre el control de este mecanismo nuevo, acerca de darle la licencia al gobierno para que trabaje con las empresas en los sobrecostos, dijo Cabello que es posible hacerlo "porque hay leyes, hay decretos que no se puede pasar desde determinados montos, en la ley que se propone hay una comisión de seguimiento planteada para que los diputados puedan hacer un control sobre esto".

También justificó Cabello que "la idea es darle tranquilidad a los compañeros porque estamos teniendo algunos inconvenientes, hay algunas empresas que no están pagando pero esto va a salir. Creo que el bien común va a primar acá entre los dirigentes y entre todos los jefes de bloque".

La idea que se baraja es que este mecanismo esté vigente por al menos un año, es decir que Sergio Uñac se asegure poder sobrellevar este delicado asunto hasta el fin de su presente gestión.

52310269246_aa03e8f86a_k.jpg Eduardo Cabello.

"Es factible que esto salga por un año y darle gobierno las herramientas como para que las empresas no sé ahoguen y sigan trabajando y las los trabajadores siga cobrando", destacó Cabello.

Puntualizó que las empresas no han dicho cuánta plata involucra este desfasaje que hay entre lo presupuestado y la redeterminación de precios, ya que son diferentes montos de acuerdo a cada contrato.

La situación generó causa común entre la Cámara Argentina de la Construcción Delegación San Juan y la UOCRA local, ya que según anticipó Cabello, van a sacar un comunicado conjunto donde se plantee esta preocupación, es decir, para empresarios y obreros, con la idea de ser oídos por Nación. "El interior está necesitando que se haga algo rápido", concluyó.