Dólar blue: sin paz alguna, mirá a cuánto cerró

La divisa informal sumó $2 en la rueda anterior, pero en lo que va de agosto acumula un aumento de $1 luego de terminar julio en los $296. La brecha entre el blue y el dólar mayorista se ubica en 119,66%.

La divisa informal sumó $2 en la rueda anterior, pero en lo que va de agosto acumula una baja de $1, luego de terminar julio en los $296. La brecha entre el blue y el dólar mayorista se ubica en 119,66%.

En las primeras operaciones de la jornada, los dólares financieros operan en alza: el contado con liquidación lo hace a $287,71 y el Bolsa o MEP a $281,85.

Por su parte, el dólar minorista se vende a un promedio de $141,11, el ahorro a $231 y el turista, a $246,56.

En la rueda anterior, el Banco Central interrumpió una racha de diez jornadas consecutivas con ventas y logró comprar US$ 15 millones al intervenir en la plaza cambiaria. El resultado fue positivo gracias a que la demanda de energía descendió a US$ 50 millones diarios, tras promediar los US$ 100 millones en las últimas jornadas.

Este jueves, el ex representante de la Argentina ante el FMI Héctor Torres consideró que el Gobierno debe evitar un desdoblamiento cambiario y apuntar a un mercado unificado del dólar.

Según el ex funcionario, en la situación actual "en la que hay múltiples precios de un insumo tan importante como el dólar, el desdoblamiento sólo podría concretarse si se hace en el marco de un programa económico integral, algo que hasta ahora no está".

Fuente: El Chorrillero