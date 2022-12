Cuidado con el agua: tras la tormenta, OSSE advierte que puede salir turbia

Sin embargo, otras tomas de agua como es el caso del Pinar, que no es posible acceder a compuertas por la misma creciente, producen grado de turbiedad en el agua potable que es conducida por la red de distribución hacia los diferentes hogares.

Desde Laboratorios Agua, indican que según parámetros microbiológicos el agua distribuida sigue siendo apta para consumo humano y aconsejan, en caso de ser necesario, hervir durante 3 minutos el agua de la red y dejar reposar unos minutos más.

Es esencial el uso cuidadoso del agua por parte de todos los usuarios:

-Cuidar la reserva del tanque domiciliario.

-Priorizando el consumo de agua potable para acciones vitales.

-No regar, no lavar veredas ni autos, no llenar la pileta.

La empresa puso a disposición estas vías de contacto:

-WhatsApp 264 506 4444 (sólo texto).

-Línea gratuita 0800 222 6773.

-Sitio web de OSSE / contacto.

-Facebook: Obras Sanitarias Sociedad del Estado.