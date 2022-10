Cripto para principiantes: Qué son las wallets para criptomonedas

Para que tu dinero no corra peligro en ningún momento, en este artículo te vamos a contar los puntos más importantes de las billeteras tanto frías como calientes.

¿Qué es una cold wallet?

Gracias a una cold wallet preservarás las criptomonedas seguras sin tener que conectarle a internet. Aunque pueden relacionarse de manera virtual, lo cierto es que estas son físicas y tangibles, pudiendo ser llevadas por las personas a donde quiera que vayan. Como explicaremos más adelante, una bastante popular es la paper wallet, porque a costo 0 anotarás las claves privadas para que ningún hacker informático puede arrebatarte tus criptoactivos. Como dueño vas a tener la tarea de guardar el papel en un lugar que nadie más conozca.

Es necesario destacar que las billeteras frías no están capacitadas para admitir tantas criptos como las que existen y tienen un valor cercano a los 100 dólares aproximadamente. No obstante, su enorme seguridad hace que quienes poseen muchas criptos terminen adquiriéndolas en la página oficial para guardarlas y dormir tranquilos.

Características de la cold wallet

La principal y más importante es que, mediante la desconexión a internet, permiten el almacenamiento seguro de los activos. Sumado a eso, su utilización es posible únicamente mediante un PIN personal que solamente su propietario conoce. Como los medios de comunicación son limitados, la protección del dinero es total.

Una cold wallet tiene soporte con varios sistemas operativos, así que no habrá inconveniente si tienes una Mac o una computadora con Windows 8, 10, 11, etc. Adicionalmente, todas las claves se crean/almacenan en el dispositivo. En caso de emergencia recomendamos que crees una frase semilla que te permita restablecer el acceso si algo malo ocurre o si simplemente se daña el artefacto.

Tipos de cold wallet

Se dividen en dos categorías: la de hardware y la wallet paper. En el primer caso, la billetera física tiene forma de llave USB, con una pantalla pequeña a uno de sus costados que ofrece una interfaz para conectar a otro dispositivo. Es por lejos la más segura que podés llegar a comprar.

Las wallet papers son la alternativa económica de las otras. Por este motivo son tan frecuentes, ya que bastará con anotar en un papel las claves que le permiten al dueño acceder a su capital.

¿Qué es una hot wallet?

A diferencia de las cold, estas sí se conectan permanentemente a internet. Usarlas generalmente no cuesta nada, son fáciles de configurar, acceder y, en definitiva, bastante más populares. Actualmente, más del 90% de las personas deciden administrar sus criptos con hot wallets aunque sea cierto que son un poco más inseguras que las otras.

Como están permanentemente conectadas a la red, los tokens guardados son más propensos a ser robados por personas malintencionadas que básicamente viven de eso. Para combatir esto, las compañías que proporcionan los monederos calientes trabajan constantemente para aumentar la seguridad y que sigan siendo un estándar en la economía digital creciente.

LE7480 - FOTO2.jpg

Algunas de escritorio muy conocidas

El software para computadoras es el más extendido entre los criptotraders que aprovechan sus PCs o notebooks para operar y guardar lo ganado en billeteras calientes. Las que te mostraremos a continuación son muy buenas por los altos niveles de seguridad que tienen, aunque por supuesto se corre el riesgo de ser hackeado y perderlo todo.

Exodus

Exodus es una billetera para computadoras genial por su gran seguridad y la cantidad de criptos que permite almacenar. A partir de la incorporación de la plataforma ShapeShift, los usuarios pueden usarla como exchange e intercambiar las criptos por otras que sean de su preferencia. En cuestión de segundos, habrán pasado sus bitcoins a ETH o demás tokens habilitados. Las criptomonedas se guardan directamente en la computadora, así que no hace falta descargar toda la cadena de bloques.

Bitcoin Core

Este solamente permite recibir, enviar y guardar bitcoins. A la hora de mandar a otra cuenta, bastará con un código QR o dirección tradicional como ocurre en cualquier exchange. Vale la pena decir que no se pueden ni comprar ni vender tokens, y es el primer software de Bitcoin en funcionar satisfactoriamente como billetera.

A diferencia de otras wallets, su uso es bastante más complicado y lo recomendamos solamente para aquellos que tengan experiencia en el mundo crypto. Hace falta bastante una conexión de Internet estable y memoria disponible en el disco para descargar todos los archivos necesarios para empezar a usar Bitcoin Core. Es compatible con los SO más usados.

Para smartphones

Con la misma función que las anteriormente mencionadas, las de celular están disponibles en los smartphones que no sean tan antiguos. Como los smartphones van con nosotros a todos lados, tendrás la tranquilidad de que las criptos estarán contigo y las podrás usar en cualquier lugar.

Mycelium

Recientemente fue definida como la mejor billetera caliente para celulares por la seguridad de nivel empresarial que ofrece a la hora de gestionar los bitcoins y claves. Otra cosa que la destaca es que se puede complementar con monederos físicos, y está tanto en iPhone como en Android. No obstante, lo malo que tiene es que, como Bitcoin Core, solamente es compatible con BTC, pero a diferencia de esta, pueden comprarse/venderse tokens.

Trust Wallet

Trust Wallet es excelente porque permite manejar una enorme cantidad de monedas digitales. Proveniente de Ethereum, esta app es de código abierto, descentralizada y muy rápida. Al ser multimoneda, es posible agregar las criptos más conocidas del mercado. Ofrece soporte total a más de 20k tokens de ERC20 o BEP2. Además, la app da altos niveles de protección a las claves privadas porque se almacenan de forma local con muchas capas de seguridad. aplicación nos ofrece un altísimo nivel de protección en forma de clave privada ya que se almacenan localmente y se resguardan bajo varias capas de seguridad.

Cold vs Hot

Para elegir entre los tipos de billeteras que ofrece el mercado, la selección variará según las preferencias de cada uno y la cantidad de tokens que tenga en su poder. Por el lado de los monederos fríos, estos son perfectos para quienes tengan mayor poder de compra y quieran almacenar sus criptos de forma segura en un lugar desconectado de internet.

Y los calientes son ideales para las personas que no tengan una enorme cantidad de dinero en monedas virtuales y no quieran invertir 100 dólares o más en un artefacto físico de calidad. Como son gratuitas, las hot wallets están a disposición simplemente descargándolas de internet.

No caben dudas de que sí, almacenar las criptomonedas (sean muchas o pocas) en una billetera es fundamental. Sin importar que sea una cold o una hot wallet, tenés que acordarte que los tokens que guardes en un exchange en realidad no son tuyos, sino que son de la plataforma. Y si ganaste mucho dinero en el ecosistema cripto, hacé el esfuerzo y comprá una billetera fría para no perderlo todo por culpa de un hacker.