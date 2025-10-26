Buscan a Ángel Eduardo Correa, un sanjuanino que desapareció este domingo

Autoridades y familiares buscan a Ángel Eduardo Correa, un hombre de 76 años que desapareció este domingo. Según los reportes, Correa es de tez trigueña, delgado y mide aproximadamente 1,60 metros.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón gris, una chomba blanca con rayas verdes horizontales y alpargatas negras.

Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada al 911 o a la comisaría más cercana.

