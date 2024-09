ANSES: mala noticia para los pensionados de cara a octubre

El presidente Javier Milei estableció cambios en las Pensiones no Contributivas (PNC) y de esta forma, muchos pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) deberán actualizarse o quedarán afuera de la lista de beneficiarios, según corresponda.

Atención pensionados ANSES: ¿cuáles son las nuevas condiciones para cobrar la PNC por invalidez?

Los nuevos requisitos para acceder a las pensiones no contributivas que liquida ANSES recalcaron que se requiere una incapacidad laboral del 66% o superior para su cobro. Este porcentaje deberá acreditarse con el Certificado Médico Oficial (CMO) y la documentación que lo respalda según corresponda.

El CMO debe detallar las causas de la incapacidad laboral a la vez que deberá especificar el contexto socioeconómico del solicitante para que los beneficiarios puedan acceder al 70% de la jubilación mínima es decir un total por encima de los $ 220.000 para octubre, en caso de cobrar el bono.

Pensionados ANSES: una por una, todas las cláusulas que modificó Milei

Empleo formal

El presidente derogó los Decretos 7 del 5 de enero de 2023 y 566 del 31 de octubre de 2023. Por eso, los titulares de la Pensión no Contributiva por Invalidez ya no pueden tener un trabajo en blanco.

De hecho, la normativa también indicó que no es posible tener un vínculo laboral. Tampoco se puede estar inscripto en el Régimen General (autónomos) ni en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo).

Identidad y domicilio

Los solicitantes de pensiones no contributivas deben acreditar su identidad, edad y nacionalidad con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, es obligatorio tener residencia en el territorio argentino.

En el caso de personas naturalizadas a la nacionalidad argentina se exige una residencia mínima de tres años. Sin embargo, el plazo se eleva a diez años para extranjeros. Si el solicitante es un menor de 18 años, sus padres tienen que acreditar una estadía mínima de tres años en el país.

No tener otro ingreso

No solamente no se puede tener un trabajo formal. Tampoco es posible ser titular de otra prestación de ANSES, ya sea contributiva ni no contributiva.

Si se trata de un menor de edad, no se pueden tener parientes obligados legalmente a brindarle alimentos. En caso de tenerlos, éstos tienen que estar imposibilitados de hacerlo.

Bienes

Las PNC son incompatibles con la titularidad de bienes e ingresos. Andis establecerá los criterios socioeconómicos a evaluar para acreditar el cumplimiento de este requisito.

El Gobierno estableció 5 condiciones esenciales para cobrar.

Presos

La normativa establece que los titulares de las PNC no pueden estar detenidos en establecimientos penitenciarios o a disposición de la justicia

¿Cómo quedarán los aumentos de ANSES para octubre 2024?

A partir del índice de IPC del 4,2%, el haber mínimo jubilatorio pasará a un bruto de $ 244.398. Si se confirma el bono de $ 70.000, el total escalaría a $ 314.398.

Los montos para jubilados y pensionados en octubre

Jubilación mínima (sin bono): $ 244.321

Jubilación máxima: $ 1.644.046

Prestación Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $ 195.510

): $ 195.510 Pensiones no Contributivas (PNC): $ 171.069

