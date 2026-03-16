ACER URC, la metalmecánica sanjuanina trinorma que se consolida como socio estratégico de la minería

Con certificaciones trinorma (ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001) y Declaración de Impacto Ambiental aprobada (DIA), la empresa ubicada en Las Chacritas, departamento 9 de Julio, refuerza su compromiso con la calidad, la seguridad, el cuidado ambiental y la innovación tecnológica. Claudio García, fundador de la firma, y Florencia Maldonado, CEO de ACER , repasan el recorrido de una empresa que hoy se posiciona como un actor clave para la nueva etapa minera que comienza a consolidarse en San Juan .

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El contexto internacional también marca el ritmo de este crecimiento. Durante la reciente convención PDAC, uno de los encuentros más importantes del sector minero a nivel mundial, ejecutivos vinculados a los grandes proyectos de cobre que avanzan en la provincia señalaron la importancia de contar con proveedores locales calificados capaces de integrarse a operaciones de estándar internacional.

Tanto el desarrollo del proyecto Los Azules como el distrito minero Vicuña, pasando por Pachón o Gualcamayo, requerirán una red de empresas capaces de aportar soluciones industriales con niveles de calidad, seguridad y eficiencia alineados con las exigencias de la minería global.

En ese escenario, ACER representa uno de los ejemplos más claros de evolución dentro del entramado productivo sanjuanino.

“Es un orgullo poder decir que somos MADE IN SAN JUAN y, a su vez, la única metalmecánica trinorma con DIA en la provincia. Esto también es un mensaje para las operadoras: en San Juan, si se nos dan las oportunidades, podemos trabajar con responsabilidad, respetando estándares internacionales y compitiendo con multinacionales, además de ofrecer una licencia social a las empresas mineras al ser locales”, señaló Claudio García, fundador de ACER URC. “Es un orgullo poder decir que somos MADE IN SAN JUAN y, a su vez, la única metalmecánica trinorma con DIA en la provincia. Esto también es un mensaje para las operadoras: en San Juan, si se nos dan las oportunidades, podemos trabajar con responsabilidad, respetando estándares internacionales y compitiendo con multinacionales, además de ofrecer una licencia social a las empresas mineras al ser locales”, señaló Claudio García, fundador de ACER URC.

2 Claudio García, dueño de ACER URC. Fundó la empresa con el sueño de generar trabajo y crecimiento para la provincia en la industria minera; hoy comparte ese camino con sus hijos, que comienzan a involucrarse en el proyecto.

Tras un proceso sostenido de adecuación técnica, estructural y administrativa, la empresa logró la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un hito que fortalece el sistema de gestión integrado bajo el cual opera la compañía, garantizando estándares de calidad, gestión ambiental y seguridad laboral en cada uno de sus procesos productivos.

ACER: proveedor estratégico Tier 1 con estándares globales

En el exigente ecosistema minero, ACER se consolida como un proveedor de máximo nivel (Tier 1), una categoría reservada para empresas con capacidad técnica, operativa y de gestión para responder directamente a las demandas de operadores de clase mundial.

Esta posición se encuentra respaldada por su Certificación Trinorma, que integra ISO 9001 (Gestión de calidad), ISO 14001 (Gestión ambiental) e ISO 45001 (Salud y seguridad ocupacional). La adopción de este sistema de gestión integrado garantiza que cada proceso dentro de la organización se realice bajo estándares internacionales de control, trazabilidad y mejora continua.

3 (1) Banco de pruebas de última generación que permite simular condiciones reales de trabajo y verificar con precisión el rendimiento de los componentes reparados, garantizando estándares de calidad, seguridad y confiabilidad.

Ser proveedor Tier 1 en minería no implica únicamente excelencia técnica: significa también una alineación total con los estándares operacionales, ambientales y de seguridad que exigen las grandes corporaciones mineras, así como la capacidad de responder con eficiencia y confiabilidad en operaciones de alta complejidad.

En palabras de la CEO de la compañía, Florencia Maldonado, la obtención de estas certificaciones refleja una filosofía de trabajo más profunda que la simple formalidad administrativa. “Detrás de cada norma hay mucho más que un requisito formal: hay una cultura de trabajo que impulsa la mejora continua y busca ofrecer mejores resultados cada día”.

4 Florencia Maldonado, CEO de ACER urc. Asumió el cargo en 2024 y desde entonces lidera un proceso de reestructuración para adaptar la empresa a los estándares y exigencias técnicas de la industria.

Una escuela de oficio para la industria metalmecánica

El cumplimiento de los requisitos técnicos y legales refleja también el trabajo de un equipo humano que ha sido parte fundamental del crecimiento de la empresa.

A lo largo de los años, ACER se ha consolidado como un espacio de formación técnica y desarrollo profesional, convirtiéndose en una verdadera escuela de oficio para muchos de sus colaboradores.

Actualmente la empresa cuenta con más de 50 trabajadores directos y genera empleo para más de 100 personas de forma indirecta, conformando un ecosistema laboral que aporta conocimiento, experiencia y especialización al desarrollo de la industria metalmecánica sanjuanina.

Con más de 12 años de trayectoria, ACER ha construido un proyecto industrial basado en la profesionalización, la innovación tecnológica y la mejora continua. Desde sus raíces en San Juan, hoy proyecta su presencia hacia otros mercados, con vínculos comerciales y operativos en Chile, México y Estados Unidos.

image Tecnología aplicada a los procesos de HACER urc, orientada a mejorar la seguridad, la eficiencia y la sustentabilidad en cada operación.

De proveedores a aliados estratégicos de la minería

En un escenario donde San Juan atraviesa una nueva etapa de crecimiento impulsada por grandes proyectos mineros, ACER se posiciona como un actor industrial preparado para acompañar ese desarrollo.

Los primeros pasos de ACER dentro de la industria se dieron acompañando al proyecto Veladero, donde comenzó siendo parte del desarrollo de proveedores de Barrick, realizando servicios de reparación y recuperación de componentes para maquinaria pesada.

“Siempre estuvimos supervisados y aconsejados por los líderes de Barrick, realizando cambios en los procesos hasta llegar al nivel que ellos exigían. Mirando hacia atrás, agradezco cada oportunidad de mejora que nos proponían, porque su exigencia nos ha llevado a la excelencia”, recuerda Claudio García.

image Los componentes ingresan a planta para un diagnóstico técnico que permite evaluar su estado y definir el proceso de recuperación o reparación más adecuado.

La especialidad de ACER es la recuperación y reparación de componentes de maquinaria pesada, un servicio clave para extender la vida útil de piezas de alto valor utilizadas en equipos de gran porte y optimizar la disponibilidad de los equipos en operación

Innovación tecnológica aplicada a la minería

En materia tecnológica, ACER cuenta con procesos especializados aplicados a la recuperación de componentes sometidos a condiciones extremas de desgaste. Entre ellos se destaca la incorporación del sistema Arco Spray, una tecnología utilizada en centros de reparación de componentes a nivel internacional que permite seguir ampliando las capacidades técnicas de la compañía.

La incorporación de esta tecnología forma parte del proceso de modernización industrial que la empresa viene desarrollando para responder a las demandas de una minería cada vez más exigente.

7 Epígrafe: El equipo de metalurgia de la planta se encarga de los procesos de recuperación y tratamiento de los componentes.

Alianzas estratégicas y expansión internacional

ACER lleva más de dos años trabajando en alianzas estratégicas dentro del sector minero junto a empresas multinacionales de distintos países. Estas asociaciones están orientadas a incorporar nuevas tecnologías, innovación industrial y capacidades operativas que permitan fortalecer el desarrollo de la industria metalmecánica vinculada a la minería en San Juan.

Desde la compañía adelantaron que en los próximos meses podría realizarse un anuncio de gran relevancia para el sector minero y para la provincia. Según explicaron, se trataría de una inversión de magnitud que implicará la incorporación de nuevas capacidades industriales y la generación de numerosos puestos de trabajo especializados.

image El equipo de mecánica de la planta realiza el diagnóstico, desmontaje y reparación de los componentes.

Una empresa sanjuanina con visión internacional

La combinación de experiencia, formación permanente, tecnología aplicada y gestión bajo estándares internacionales forma parte de una visión empresarial que busca seguir aportando valor a la industria minera.

Desde la recuperación de componentes hasta la incorporación de nuevas tecnologías y alianzas estratégicas internacionales, ACER continúa fortaleciendo sus capacidades productivas para responder a las demandas de una minería cada vez más exigente.

Con una trayectoria construida a lo largo de más de una década, la empresa reafirma su convicción de que la industria local puede competir al más alto nivel, convertirse en socio estratégico de los grandes operadores mineros y proyectar el talento sanjuanino hacia los desafíos de la minería global.