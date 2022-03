Escasez de harina en San Juan, ¿faltante real o especulación?

“No hay harina porque no quieren vender, no por faltante real”. Esa fue la respuesta ante la consulta de este medio del presidente de la Cámara de Panaderos de San Juan, Manuel Rodríguez, quien confirmó que en algunas panaderías desde hace días no están recibiendo harina. Todo se debería al impacto que provoca en el país la situación que se está viviendo en Ucrania tras la invasión del ejército ruso.

Según detalló Rodríguez, el faltante de la principal materia prima con la que trabajan en el rubro es debido a la especulación que hay de parte de los distribuidores, ya que el conflicto en Ucrania puede llegar a influir en el precio de la harina, mucho más si comienza a haber faltante y eso preocupa al sector. "La semana pasada muchos colegas no han recibido harina y esta semana no nos han mandado. Nos estamos comiendo el stock sin saber si lo vamos a reponer y encima no tenemos precios”, comentó.

Con relación a ese último tema, confirmó que en las últimas horas subieron los precios. “Pasamos del kilo de pan de $225 a $250, la docena de factura subió a $400 y a $30 cada tortita. Igual no queríamos subir porque hemos tenido pérdidas del 30% de las ventas, pero todo ha subido”, comentó.

Pese a la situación actual, descartó un nuevo incremento en las próximas semanas, ya que lo considero un despropósito, pero no hay nada seguro, todo dependerá de si se entrega o no harina y de los precios que se manejen, por lo que el panorama es incierto.