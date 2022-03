8M: las sanjuaninas coparon las calles contra la violencia machista

Este martes 8 de marzo, cientos de mujeres sanjuaninas salieron a las calles al grito de "Ni unx menos", consigna feminista que engloba el reclamo de cese de la violencia machista en todos los aspectos: económico, físico, patrimonial y emocional. También marcharon colectivos sexodiversos locales.

Con pancartas, remeras y pañuelos verdes, las sanjuaninas se concentraron en la Plaza de 25 Mayo, protestaron frente a la Catedral y marcharon por el centro. Hubo diferentes conceptos -"En un mundo justo las niñas no son madres", "Somos la voz de las que ya no están", y "La deuda no es con el FMI es con nosotras"- bajo el mismo espíritu: terminar con la status quo patriarcal.

De la manifestación, en el Día Internacional de la Mujer, participaron jóvenes y adultas de varias extracciones sectoriales e ideológicas. Desde sindicales, como la CTA y el Sidunsj, hasta partidarias, como el Partido Obrero y el Partido Comunista, pasando por autoconvocadas y víctimas o familiares de víctimas.

Mirá el video