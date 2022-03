La cara más fashion de la transgresión vuelve a su querido San Juan con un ‘impactante desfile 360’

Mathias Sambrizzi lleva 12 años metido de cabeza en la organización de eventos de moda y en los últimos tiempos lo ha hecho a nivel internacional obteniendo excelentes críticas. Salió de tu terruño natal para buscar roce profesional y hacerse un lugar entre los más distinguidos, y ahora regresará a San Juan para brindar un desfile “que dejará a todos boquiabiertos”.

En una charla con Tiempo de San Juan brindó detalles de lo que se viene, pero también resumió lo recorrido en este lustro en el que creció de manera exponencial dentro y fuera de las fronteras argentinas.

Mathias ya puso en marcha la logística de un evento que señala como inolvidable

“En 2020 estuve parando en San Juan durante la pandemia, pero en realidad me sirvió para acomodar todo y poder en el 2021 llevar la sede del Consejo Argentino de la Moda (CAM) a Jujuy. Desde aquí se empezó a organizar la apertura de sede en Córdoba, con la idea de apostar por una proyección nacional que incluye La Rioja, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Catamarca, entre otras, siempre con la mente y las energías puestas en eventos internacionales”, explicó Mathias, quien desde el primer momento pone en relevancia el sacrificio de todo su equipo para lograrlo.

Desde el primer minuto que se puso al frente del CAM, se encargó de posicionarlo en el mapa mundial, logrando inmediatamente una gran conexión con el Consejo Europeo de la Moda. Este vínculo lo convirtió en nexo entre Argentina y el mundo para las firmas del Fashion-Week: “Nuestra agenda hasta abril es Argentina, luego Paraguay por segundo año consecutivo y después viajamos a España para participar de la Semana de la Moda. Tenemos muchas ganas de poder cumplir con toda la agenda presencial que dejamos en ‘stop’ desde 2020”.

El cartel del desfile lleva la firma de Cristina Guzmán

Circunscribiendo la charla a su regreso profesional a la Provincia, Sambrizzi se movió con total sigilo para no dejar todo al descubierto, aunque algunas pistas tiró de lo que tiene entre mano: “Este año logramos con mucho sacrificio patentar y registrar todas nuestras firmas y pensamos que sería bueno volver a San Juan. Después de casi 5 años de no trabajar allí, tengo muchas ganas de llevar un evento nacional con el marco y respaldo mundial”.

“Después de 8 años haciendo desfiles de exterior decidí darme un freno y ahora apuesto por llevarle a mi público algo más revolucionado. Decidimos subir un escalón más y presentar en San Juan el primer desfile argentino 360 a gran escala. Nuestros invitados podrán disfrutar de una espectáculo visual y auditivo que, sin duda, los dejará boca abiertos”, añadió Mathias.

Sambrizzi, en un de sus recorridos por Europa

Repaso vertiginoso

Entrando en el espiral del repasado a su carrera profesional, hay que decir que Sambrizzi empezó en el mundo de la moda a los 18 años y “hoy, con 30 años y lo mucho que recorrí, miro mi carrera y debo decir que admiro lo que me reinventé durante 12 años sin parar. Hoy estoy en un punto en el que hago solo lo que me gusta y con la gente que quiero a mi lado. Sigo aferrado a mi fe, muchas veces me senté a decir ‘Gracias Dios, ya no tenemos que demostrar nada'".

“Por mi vida privada pasaron personas fundamentales, de quienes aprendí y aprendo cada día algo nuevo. Jamás me permito pensar que lo sé todo. En lo profesional, Dios puso la gente indicada al lado y eso me facilitó mucho el camino. Hemos recorrido la República Argentina, más de 14 países y hoy estamos entre las productoras reconocidas a nivel mundial por los ‘Fashion-Week’ y consejos mundiales. Estamos felices de lo logrado y pudo ser así gracias a cada persona que estuvo a mi lado”.

Argentina y San Juan en ‘modo moda’

Mathias se animó a compartir su visión sobre el presente de la moda en el país y dijo: “La Argentina en 2020 repuntó. En las firmas de ‘Fashion-Week’, y en pandemia, hicimos Milán, París, Londres, Marbella, Kazajistán y Singapur, entre otros. Al mismo tiempo Benito Fernández presentaba New York. Fuimos los únicos argentinos en la agenda mundial y luego juntos hicimos Argentina para España y el mundo, que fue mi mejor experiencia en 12 años como productor de alta costura”.

También ha tenido sus momentos de modelaje el productor sanjuanino

“Argentina es súper potencia a nivel mundial en la industria y el Consejo Argentino lo demostró llevando la bandera a los medios y canales mundiales, como ‘Fashion Channel’ donde expusimos más de 8 veces entre otros medios y revistas. A San Juan volvemos para darle a la gente lo que nos pide hace 5 años que nos fuimos, un evento de categoría Internacional y el cual llevaremos a cabo”, añadió el sanjuanino.

Sambrizzi es un convencido que se puede aportar mucho desde la moda al crecimiento de una sociedad: “Hemos hecho cambios gigantes, desde sumar plataformas en pueblos alejados de las capitales y darle la posibilidad a creativos de la moda a exponer, hasta provocar un cambio de la mirada en lo fashionista. El empoderamiento de género femenino y masculino logró expandirse y que otras personas de interesen en ser parte de la industria”.

“La moda, después de la comida y la salud, es la industria más importante de todas. Y tal vez la más significativa, pues jamás olvidemos que la ropa es nuestra carta de presentación. Hoy podemos marcar tendencia usando lo que nosotros queramos innovar. Hoy marcamos tendencia con la ropa que usaban nuestros abuelos, eso es evolucionar desde la clandestinidad y salir a marcar la línea. La industria cambia a las personas y no hace falta salir de shopping para eso o tener dinero”, concluyó Mathias.