Le arreglarán los huesos al esqueleto de la icónica Legislatura sanjuanina

Tiene más de 70 años, fue por muchos años un hotel y ahora alberga la Legislatura Provincial. El icónico edificio ubicado en Libertador y Las Heras pronto será remozado para consolidarlo en sus alas Norte y Sur con técnica de aislamiento sísmico, algo así como fortificarle los huesos para que no colapse ante un temblor muy fuerte.

Dentro de pocos días empezarán a realizar los trabajos para lo cual ya está la licitación en marcha, con fondos propios del Poder Legislativo, según informó a Tiempo de San Juan el secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Roberto Iglesias. Invertirán $373,7 millones.

"El edificio legislativo de calle Las Heras y Libertador es un espacio construido entre fines de la década de 1940 y principios de 1950 siguiendo los lineamento del código de edificación de la época. Originalmente fue proyectado para ser utilizado como hotel, tuvo distintos usos como residencia universitaria por ejemplo hasta que a mediados de la década de 1980, con el regreso de la democracia, fuera destinado para la Cámara de Diputados de la Provincia", recordó.

Para su uso como edificio legislativo, a lo largo del tiempo tuvo que ser reacondicionado. Se construyó originalmente teniendo en cuenta dos alas, que son el ala Oeste (que da a Avenida Libertador) y ala Sur (a las Las Heras). La estructura no sólo resistió el sismo de 1977 sino que tampoco se vio afectada por el terremoto de enero de 2021. Este proyecto de consolidación es anterior al gran temblor del año pasado.

Iglesias apuntó que a los efectos de cumplir con la nueva normativa en materia edilicia sismoresistente, entre fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, se realizaron tareas de consolidación, consistentes en el refuerzo de estructuras y alivianamiento de cargas, del ala Oeste, que es la que podría considerarse que era la zona más comprometida estructuralmente.



Ahora, en esta etapa, se procederá a la consolidación particularmente del ala Sur.

"Es importante decir que la estructura no corre riesgo edilicio, de derrumbe, no obstante ello requiere de mejoras para cumplir con las nuevas exigencias en materia de sismos y hacerlo más seguro al edificio en caso de ocurrir un evento sísmico de magnitud", aseguró.



En cuanto al tipo de consolidación que se realizará, a diferencia de la realizada en el ala Oeste, no será utilizando el método tradicional mediante el reforzamiento estructural de todas las plantas. En cambio, se usará el sistema de aislamiento sísmico que consiste en ubicar en la zona de subsuelo dispositivos que reducen la energía sísmica en la estructura.