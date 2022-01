Lo soñó con 8 años, lo consiguió en 2022: conoce al “Colo” Zalazar, el nuevo Campeón del Malambo

Argentina tiene un nuevo Campeón del Malambo, y para el orgullo de muchos no es nada más ni nada menos que Sergio “Colo” Zalazar, un sanjuanino que desde hace años viene representando a la provincia en distintos certámenes, logrando varios reconocimientos y quedándose este 2022 con el logro mayor. El joven de 31 años logró consagrarse campeón tras años de trabajo, preparación, dedicación y con una pandemia en el medio.

Fue cuando tenía 7 años que el Colo comenzó a bailar folclore en la Academia La Cautiva, en Chimbas. Allí quienes lo rodeaban notaron que la danza se le daba de forma natural en el cuerpo, por lo que al año siguiente viajó a Laborde, Córdoba, al Festival Nacional del Malambo. “Fui representando a la provincia en categoría infantil y gané. Ahí vi la consagración de un campeón y desde ese día soñaba con ser campeón de Malambo”, comenta.

Serio Zalazar con 9 años - Certamen Camin Cosquin

Desde muy pequeño sintió una gran pasión por el malambo, al punto de tomarlo como una profesión. Participó en distintas competencias durante la etapa juvenil, y para el 2017 comenzó con la preparación para la categoría Mayor del Festival, una de las más importantes para los bailarines del rubro. Sergio lo relaciona con el mundial de fútbol, ya que afirma que es la máxima aspiración de los bailarines, lograr quedarse con la copa.

Y casi lo logró en el 2020. No solo llegó a la final, sino que logró consagrarse como Subcampeón Nacional del Malambo. “Fue un logro importante porque nos colocaba en un lugar de privilegio para la próxima edición ya que tenía la participación asegurada y generalmente es uno de los favoritos para quedarse con el festival”, relató Sergio. Debido a la pandemia por coronavirus al año siguiente no se hizo el festival, y sus aspiraciones tuvieron que aguardar otros doce meses.

Sergio Zalazar en Laborde 2020

“Se hizo larga la espera, y atravesado por la pandemia se hizo todo mucho más largo, con mucha incertidumbre porque no sabíamos hasta diciembre si se hacía o no el festival. Fue bastante complejo, pero nunca perdimos el objetivo, esa motivación de trabajar por el sueño. Teníamos el subcampeonato bajo el brazo y sabíamos que en algún momento se iba a hacer y teníamos que estar preparados”, afirmó el Colo. Para poder estar “en forma” y a la par de sus competidores, Sergio continuó trabajando y desarrollando su performance junto al sanjuanino Sergio González, quien también es campeón de malambo, Juan Pelletier y Daniel Páez. También estuvo trabajando junto a una psicóloga deportiva de Buenos Aires.

Y por fin el momento llegó. Sergio lo recuerda como el mejor malambo de su vida. “Por suerte cuando bajé del escenario sentí que había podido disfrutar del malambo. Generalmente por ahí, al estar en una competencia los nervios y la ansiedad de estar en semejante festival pueden opacar el número, pero por suerte no fue así, pude disfrutarlo mucho. Fue el mejor malambo que puede hacer en mi vida, y por suerte eso se notó y se disfrutó. Más allá del resultado, porque aún no sabíamos que iba a suceder, me bajé muy feliz del escenario” comenta con un brillo especial en la mirada debido a la frescura del recuerdo. Y continua “al momento de la consagración tuve mucha emoción, nos fundimos en un abrazo eterno con los profesores, porque era un sueño cumplido. Nos había costado mucho trabajo, muchas horas de ensayo, tiempo dedicado a esto, y era solo para poder escuchar que nombraran a San Juan en el momento de la consagración”.

Sergio Zalazar en Laborde 2022

Para Sergio este logró no solo es para él a nivel personal, sino también para la provincia, a quien viene representando hace años. Siente que además sirve como un empuje para quienes se están iniciando en la danza. “Cuando me entregaron la copa en Laborde, chicos de todas las edades pedían sacarse una foto, parecía como si hubieran visto a Messi. Ese entusiasmo hay que aprovecharlo para poder incentivar a los niños de la provincia, y también para que sirva de ejemplo que, si se pueden lograr los sueños, con trabajo y dedicación”.

Hoy, con su gran trofeo al lado, reconoce que los días posteriores a ese 15 de enero han sido una locura. Caravana para recibirlo, reunión con funcionarios provinciales, hasta el gobernador Sergio Uñac lo recibió. Sergio reconoce que este año no se parecerá en nada a los que ha vivido hasta ahora, ya que no solo es el Campeón Nacional, sino que por los próximos 365 días será la cara del festival, lo que le abrirá nuevas puertas en el ámbito laboral. “Seguramente el año que viene este en Laborde entregando la copa a un nuevo campeón, pero falta mucho todavía y ahora me queda disfrutar de lo que me está tocando vivir”, cerró.