Empleadas domésticas sanjuaninas: por la pandemia, la mitad se quedó sin trabajo

"Nosotras antes de la pandemia en San Juan éramos 750 registradas y ahora 320, porque durante la pandemia el de las trabajadoras de casas particulares fue de los sectores más impactados. La patrona estaba en la casa y la despidió a la empleada siendo que hubo un decreto que prohibía despedir", se lamentó Estela Zalazar, referente provincial del Sindicato del Personal de Casas de Familia (Sinpecaf). Por eso, en el gremio celebran que esté ya en marcha el plan nacional "Registradas" que ayuda al patrón que registre a su empleada doméstica a pagar la mitad del salario, con la meta de bajar el creciente empleo en negro en el sector y dar beneficios a las trabajadoras.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Zalazar aseguró que este programa es bienvenido: "si las registran que sea con toda confianza, esta medida nosotros la pedimos dentro de la CTA Autónoma, es una buena medida porque por lo menos 10 meses estarán registradas".

Según la referente, el de las empleadas domésticas fue uno de los sectores que más afectó la cuarentena por el COVID-19 y aún no se recupera. "la que trabajaba 8 horas le pidieron que empiece a trabajar 4, 2 y luego fue despedida. Mucha registrada pasó a estar en negro porque la empleadora le dijo que no podía pagar más la obra social y aportes. Todas las empleadas en negro tienen derecho pero no un sueldo que esté establecido por ley. Los empleadores deben pagar lo mismo por hora, pero muchas accedieron a esos tratos porque no les quedaba otra".

En la entidad no tienen números exactos de cuántas empleadas domésticas trabajan en negro en San Juan, pero manejan una tendencia preocupante. "Antes de la pandemia había 1.200 000 registradas en el país lo que representaba un 60 %, ahora es al revés y tenemos un 60 ó 70% en negro porque aumentaron las no registradas", informó la referente.

Estela Zalazar, de Sinpecaf local.

Y se lamentó: "acá las empleadas viajamos en colectivo y para los patrones traíamos el virus o la patronal tenia el virus y entonces muchas familias dejaron de tener las empleadas".

El plan nacional

El Gobierno nacional espera que un mínimo de 90.000 trabajadoras del servicio doméstico sean alcanzadas por el plan Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social (Registradas), que prevé beneficios para los empleadores y la obligatoriedad de la apertura de cuentas en el Banco Nación para el depósito de los sueldos.

A partir de esta semana en la pagina de AFIP se puede hacer esta registración online mediante la clave fiscal del empleador y el programa estará vigente desde octubre, según confirmó este miércoles el titular de ANSES UDAI Rawson, Raúl Romero, en AM 1020.

Este plan apunta a que los patrones que registren a su empleada doméstica recibirán el subsidio estatal para pagar la mitad del salario, con un máximo de 15 mil pesos por 6 meses y el otro 50% lo pone el patrón, a la vez que debe garantizar la continuidad del empleo al menos 4 meses más. Pueden acceder al plan hasta el 31 de diciembre de este año.

El programa prevé registrar nuevos empleadas, el que ya tiene la trabajadora registrada no lo tiene a este beneficio pero puede tener un descuento del impuesto a las ganancias. El tope para el empleador es que sus ingresos no sean superiores a 175 mil brutos mensuales. La operatoria abre una cuenta sueldo en el Banco Nación y el aporte nacional lo cobra directamente el trabajador.

El funcionario aclaró que quienes acceden al registro NO pierden la asignación universal por hijo.

Ventajas

Zalazar destacó las bondades de acceder al registro para las empleadas. Obviamente estar en blanco implica mejores aportes para la jubilación y también ART y obra social. En esta última, pueden hacer adherentes a los hijos, lo que es un cambio fundamental.

También las registradas acceden al 40% de descuento en la tarjeta SUBE, lo que no es un dato menor en este sector que se maneja casi exclusivamente con traslados en colectivo. "Eso funciona bien San Juan que fue de las primeras en tener la SUBE en el país", dijo la sindicalista.

La ART cubre accidentes dentro de la vivienda y una hora antes y después de entrar y salir del trabajo y si hay un accidente grave el Estado se hace cargo del sueldo, agregó.

"Y se va a entregar una tarjeta sueldo, es importante porque la empleadora podrá depositar ahí, y la empleada puede usar débito", agregó.

Mejoras necesarias

"Registradas" es bienvenido en el sector, aseguró Zalazar. No obstante, hay dos ítems que falta mejorar: el reconocimiento de la antigüedad y la suma de horas en diferentes casas de familia.

Un patrón debe pagar ahora $231.5 por hora a empleadas de la de quinta categoría que son las que tienen actividades generales, y $249,5 a las de categoría 4 que son cuidadoras de niños o adultos. Esa es la escala salarial a partir del 1 de septiembre que se fijó por paritaria con un aumento del 42% en cuatro tramos para este año. La novedad, apuntó la sindicalista, es que desde este mes rige por primera vez el pago de la antigüedad. "Es el 1% proporcional a partir del 1 de septiembre de 2021. Todos los años esto va en aumento, en septiembre de 2022 será el 2% del sueldo, con cada actualización del salario sube la antigüedad, a veces son moneditas pero con el pasar de los años es importante para la trabajadora", indicó Zalazar.

En el caso de Registradas, la gremialista evaluó que "no creo que una empleadora se va a fijar en no querer pagarlo, porque es un año. Una compañera que trabaja hace 15 años en una casa le van a pagar por un año, no es tan elevado para la patronal pero sí para la empleada significa mucho".

Respecto del decreto del plan nacional que establece que debe dar cuenta de al menos 12 horas semanales de desempeño en la misma casa, es un problema a mejorar. "Es todo un tema. Las que trabajan en distintas casas no pueden tener un registro porque juntan las horas en varias casas a la semana. La mayoría va a quedar afuera. Nosotros pedimos desde la CTA Autónoma paritarias y plantearemos que este punto sea compatible, que no sea tener 12 horas con un mismo empleador. La solución sería que el registro sea mediante el CUIL de la trabajadora, ya hubo un arreglo así con las ART que es mediante AFIP. Este tema sería una lucha a futuro, queda mucho a mejorar".

Cabezas de familia

¿Cuál es el perfil de la empleada doméstica sanjuanina? Según los datos del gremio, la mayor parte de ellas son el principal sostén del hogar. "La mayoría son jefas de familia por eso es importante esta registración, al tener una obra social puede tener de adherentes a la obra social a todos sus hijos", dijo Zalazar.

La mayoría son gente de entre 18 y 40 años, las que vienen de departamentos alejados. Las que crían nietos son muchas del Gran San Juan. "Se jubilan con 60 o 65 años y trabajaron 35 años en una misma casa. Esta jubilación sin aportes sirvió pero rige desde 2013, antes no había derecho adquirido, ya teníamos la edad y nos sobraban años de servicio y nos reconocieron 6 ó 7 años nada más que era lo registrado, para las que se acogieron a la moratoria", analizó.

Si bien la trabajadora de casas particulares suele ser una mujer, entre los representados locales por Sinpecaf hay hombres. "Tenemos choferes agrupados que no están en la UTA porque no son de empresas. También están las cuidadoras de enfermos, ahora se está armando un sindicato para ellas y en San Juan hay muchísimas", contó. A estos grupos de trabajadores el plan "Registradas" no los alcanza.



El trabajo de las empleadas es complejo porque trabajan muchas veces en soledad y nadie puede certificar su desempeño. "Falta una decisión política. Los inspectores de AFIP y de Trabajo no tienen poder para golpear la puerta en una casa de familia. Es el ámbito privado. Por ahí pasa que las empleadas se golpean trabajando y la patrona les dice que fue en la calle, es su palabra contra la de la trabajadora. Estando registradas tienen ART", apuntó.

Zalazar valoró que "no todas las patronas son malas, hay empleadas que no quieren ser registradas porque tienen un plan y temen perderlo y las patronas las ayudan en esta registración. Pero hay que aclarar que la asignación universal por hijo no se pierde".

Además, sentenció que la trabajadora doméstica es "la persona cuida lo más importante, que es la casa y los hijos". Y concluyó: "Creo que con Registradas se va a empezar a tener una responsabilidad de ambas partes, como derecho".