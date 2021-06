Cómo serán los eco domos sanjuaninos, la tendencia top en el mundo para atraer turistas

Glamping. El nombre ya da una idea de qué se trata: esta tendencia que es furor en el turismo mundial permite la combinación de hospedajes con comodidades de un hotel cinco estrellas ubicados en espacios campestres, sitios que permiten disfrutar tanto a los amantes del camping como a los del confort y glamour de primer nivel. Es una apuesta al turismo sustentable, en línea con lo ecológico y el buen gusto. Esta idea de establecimientos al aire libre que ofrecen lugar reservado o aislado vienen como anillo al dedo en épocas de pandemia. Y en San Juan ya vieron estas y otras ventajas, lo que permitió avanzar esta semana para que el glamping, a través de la construcción de eco domos, sean una realidad para ofrecerles a los turistas en la provincia. Y para estrenar el sistema eligieron uno de los lugares insignia sanjuaninos: Ischigualasto.

Sergio Uñac acaba de firmar con el ministro de Turismo nacional Matías Lammens el financiamiento para crear 10 eco domos en el Valle de la Luna, en el marco del plan "50 Destinos". Así, Nación destinará $70 millones para construir -licitación mediante- estas magníficas estructuras, que serán semicírculos vidriados de 42 m2 con vistas inigualables en medio de ese paraíso vallisto que es Patrimonio de la Humanidad.

Este proyecto fue uno de los anuncios del gobernador Uñac el 1 de abril en el inicio de sesiones en Diputados: “Para este 2021 San Juan propone como protagonista al imponente cielo del Parque Ischigualasto, enmarcado en la actividad del Astroturismo. El parque está desarrollando el proyecto de construcción de ecodomos, con la particularidad de tener su techo vidriado”.

Las obras se prevén empezar este año y que incluso estén terminadas a principios de diciembre, para poder usarlas en la temporada veraniega, según dijo a Tiempo de San Juan la ministra de Turismo, Claudia Gryszpan. Estos eco domos "tienen la característica de uso astronómico que va a fortalecer el producto astronómico a Ischigualasto, que ya tiene excursiones a la luz de la luna. El pernocte que ahora tiene solo en modalidad camping y ahora se suma esta posiblidad", indicó.

Con esta infraestructura, Ischigualasto agrega un segmento de turistas amantes del glamping, que no eligen cabañas sino que duermen en parques nacionales o provinciales y buscan específicamente este tipo de alojamiento, si no hay, no vienen y terminan prefiriendo otros destinos. "Con esto atraemos turistas y se queden más tiempo, con la idea que también visiten San Agustín, Usno y otros lugares. Por eso estamos coordinando para que se queden a dormir y tengan descuentos en diversos comercios en Valle Fértil", analizó la funcionaria.

"Estamos abriendo un mercado nuevo y no hay mucha oferta de este tipo en el país, más vinculada al turismo astronómico, así que San Juan se sigue referenciando a nivel nacional e internacional como polo de turismo astronómico. Atrae un perfil de turistas con un poder adquisitivo, que tiene sensibilidad por el cuidado del ambiente, por la naturaleza y es un perfil de turista no masivo que en este contexto de pandemia es importante tener una oferta. Estamos muy contentos con esta porpuesta que acompaña el Ministerio de Turismo nacional a través del plan 50 Destinos", valoró Grynszpan.

Al revitalizar el producto turístico se generan nuevos puestos de trabajo en el sector hotelero. Por otro lado, la implantación de este tipo de alojamiento en un Área Protegida, busca satisfacer un segmento de demanda que actualmente está en auge, además, de beneficios directos e indirectos para la comunidad que rodea el Parque.

Semicírculos bajo las estrellas

El proyecto contempla la implantación de 10 domos que suman 50 nuevas plazas que respeten el medio ambiente con características de turismo sustentable, a la vez que conviven en el desarrollo de un circuito de servicios adaptados al paisaje y con el valor agregado de la experiencia de Turismo Astronómico.

Esto permitirá generar el avistaje de fenómenos astronómicos bajo uno de los cielos más limpios y atractivos del planeta, propiciando interiores y exteriores que se vinculen tanto al espacio natural inmediato como al recurso cielo nocturno. Desarrollar el emplazamiento de Glamping en el Parque generara valor agregado al Patrimonio, permitiendo nuevos servicios al turista y visitante, mayor comodidad y experiencias, como así también generando el crecimiento del sector, potencia las plazas hoteleras de la provincia y genera valor agregado al corredor Ruta Nacional 150.

Se construirán 10 domos glamping de 43 m² cada uno con características de hotelería de primer nivel, una totalidad de 358m² de proyecto que incluye recorridos y estacionamientos propios en cada domo.

Se planea ubicarlos a 300 metros lineales aproximadamente de la Plaza de Bienvenida y Centro Operativo del Parque Provincial Ischigualasto, donde se desarrolla un bloque administrativo del Parque, el núcleo de Sanitarios y Duchas, un Restaurante tipo Hostería, la Enfermería, el Centro de Interpretación del Museo e Instituto de Investigaciones Paleontológicas de la Universidad Nacional de San Juan, el centro y plaza de Artesanos y las recientes inauguradas Galerías. Este emplazamiento distingue un área que se vincula rápidamente al acceso principal del Parque, independizando los recorridos internos sin perjudicar ni afectar los circuitos propios de las visitas.

Asímismo se destacan las orientaciones de las Unidades domo para preservar tranquilidad y singularidad de vistas del visitante turista. Se han priorizado las vistas para el avistaje nocturno del cielo, destacando las mejores postales del paisaje natural durante el resto del día.

El conjunto se concretará a partir del sistema constructivo “en seco”, es decir componentes prefabricados que se someten al armado por ensamble. El piso será de madera tipo deck, su color será natural, destacando la nobleza de sus propiedades. Hacia el sector del acceso a cada domo, se dispondrá de un pórtico resuelto en chapa tipo panel con estructura interna metálica que luego será revestido en piedra, mimetizando situaciones estéticas y morfológicas del sistema constructivo del Parque.

En cada unidad se contempla la construcción de un sanitario completo con el mobiliario correspondiente y sus respectivas instalaciones, desarrollado en construcción liviana del tipo “steel frame”, paneles con aislación térmica y acústica. El visitante podrá hacer uso de la pérgola materializada con palo rollizo para resguardar su vehículo al pie de cada domo.

Los materiales como el aluminio o el caño metálico, serán tratados cuidadosamente de forma tal que la imagen del conjunto arquitectónico marque una apariencia rústica y acompañe al entorno. Como apoyatura al conjunto de domos se dispondrá de una zona de estacionamiento para 10 vehículos ubicado hacia el Sur, este desarrollo no está incluido en el Proyecto pero sí es parte como también senderos que marquen un recorrido exterior para vincular los diferentes espacios.