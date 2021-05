¡Te los presentamos! Los jóvenes que patean el tablero en la TV sanjuanina y van por todo

La televisión sanjuanina se renovó. Caras nuevas y una generación distinta ahora se adueñó de la pantalla local. En la mayoría de los canales de aire hay periodistas jóvenes y varios tienen hasta su programa propio, incluso una de estas propuestas llegó a ganar un Martín Fierro al mejor programa de entretenimiento.

Los ‘pibes’ tienen mucho que demostrar y ellos no tienen miedo. Anécdotas con el presidente Alberto Fernández, un viaje a Rusia, proyectos y mucho más. Conocelos.

Luciano ‘Lucho’ García - 23 años, Capital

El objetivo que se puso en su cabeza fue llegar a la TV sanjuanina y lo consiguió. Ahora mismo Luciano García se encuentra en Canal 8, el medio televisivo más antiguo de la provincia. A pesar de su corta edad tiene para contar todo tipo de anécdotas que le ha dejado la magia de la televisión.

“La primera vez que estuve en el Canal 8, fue un cosquilleo raro. Me dije ‘llegaste, llegaste, bien’. El móvil en los canales de televisión no es cosa fácil, estaba acostumbrado y curtido, pero es tarea complicada”, se sinceró Luciano en charla con Tiempo de San Juan. Su progreso se lo debe a los más grandes, que se crió viéndolos: “Son gente que hace 10, 15 o 30 años hacen televisión, aprendí mucho de ellos”.

Luciano tiene un secreto: un tatuaje del viejo símbolo del Canal 8. Ante la pregunta sobre por qué se lo hizo, respondió: “Una mezcla de locura, simbolismo, representar mi pasión clara por los medios. Pero también se sincera y entre risas dice: “Llama la atención. Fui el primer canal que vi. Con la originalidad -por hacerse ese tatuaje- le gané a todo el mundo”.

Luciano 'Lucho' García. Foto: Gabriel Iturrieta,Tiempo de San Juan

Anécdotas tiene varias, una de ellas fue el blooper cuando murió Diego Maradona y todos los consultados en el móvil respondieron que no les importaba porque no eran fans del fútbol. Salió en todos lados, incluso en España.

Pero esta no es su única historia. En Canal 13 San Juan, junto con el cámara Rodolfo Soler, pudo conseguir una nota única con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales. Única porque no habló con ningún medio de San Juan. Para tenerla hubo un poco de ‘chamuyo’ y les costó caro, porque les vino el karma. “No podía creer que habíamos hablado con el guaso, nos fuimos rajando al canal. En el camino pinchamos llanta”, dijo.

Cuando Alberto Fernández no era presidente, él fue parte de una comitiva con Lila Cosma, que lo entrevistó. "Cuando estaba haciendo la nota, Dylan, el perro del ahora presidente, se “encariñó” con su pierna. Alberto lo retaba y le decía ‘che, che’, ahora verlo de presidente… es muy loco”.

Luis ‘Lucho’ Linares Pérez - 30 años de Capital

‘Lucho’ es un joven que se ganó el corazón de San Juan con su carisma y sencillez, luchó por un lugar en Canal 5 y lo logró. En la actualidad está en tres programas de esta señal: ‘Alto Voltaje’, ‘Telesol Noticias’ y ‘Telesol Somos Todos’. Luis 'Lucho' Linares. Foto: Gabriel Iturrieta,Tiempo de San Juan

Estudió periodismo en 2009, pero a pesar de que ahora hace teatro, la comunicación nunca la dejó de lado. “Siempre hay que perfeccionarse, seguir aprendiendo, si no te amigas con lo nuevo te quedas en el tiempo”, dijo.

Su trabajo no cayó como un regalo, él la peleó año a año pasando por varios trabajos (nada que ver al periodismo): fue mozo, barman, vendió ropa , hizo de todo un poco.

Anahí Magariños - 24 años de Rivadavia

‘Ani', apodada así por su círculo más íntimo, trabaja en XAMA -el canal de la Universidad Nacional de San Juan-. Luego de varias evaluaciones se quedó con el lugar (una de las 30) por la actitud que mostró ante la cámara. Hoy la rompe.

“Lo que siempre soñé se hizo realidad”, dijo Anahí sobre salir en televisión. Ella no se apura y busca que todo se dé de a poco: “Hay que ir paso a paso. Proyecto a futuro tengo varios, pero vivo el día a día”, reveló. Anahí Magariños. Foto: Gabriel Iturrieta, Tiempo de San Juan

Su vida es la televisión, y a pesar de que probó en otras áreas ella prefiere estar frente a las cámaras: “Me ha ido super bien en la radio, pero me siento muy corta. Pero en la tele hay algo que me impacta, me impresiona, me sorprende, lo siento diferente a las otras áreas”.

Facundo Merenda - 25 años Chimbas

En la actualidad, Facundo es periodista en todas las plataformas. En las mañanas se sienta frente a una computadora y escribe para ‘Diario Huarpe’ y a la tarde-noche la dedica a lo que más le gusta: la ‘tele’. El conduce el programa ‘Yo te invito’ y es panelista (economía y política) de ‘Buenas Noches, Buenos Días’, ambos programas de Canal 5.

“El poner el cuerpo, la cara, porque estás expuesto a que te digan cualquier cosa. Pero agarré y me encanta ahora. Tengo mucha confianza con la cámara”, confiesa Facundo. Facundo Merenda

No tiene en la cabeza un proyecto a futuro, pero seguro será relacionado a la TV o la radio. Facundo también está muy agradecido por lo que ha conseguido: “Recibo mensajes en Instagram pidiéndome ayuda. Confían en lo que uno dice, y eso te hace creer que hacés bien las cosas”.

Facu contó una intimidad televisiva: está obsesionado con uno de sus perfiles de su rostro. “Quiero que siempre que me tomen de un perfil, de derecha a izquierda”, dijo entre risas.

Pamela Pettazzi - 22 años de Capital

Es una de las influencers de la provincia con más seguidores se unió a la TV sanjuanina y le encanta. “Me siento muy cómoda, es algo que me encanta y lo volvería a elegir una y mil veces más”, dice a este diario.

Su vida en la TV es diferente a la de influencer, pero ella ha luchado para unir sus dos trabajos de la mejor forma: “Un influencer intenta llegar o captar la atención de sus seguidores para poder mostrarle diverso contenido en sus redes, y ambas profesiones son similares ya que ambos tratan de tener comunicación con las personas y llegar a ellas a través de las redes o la televisión”, opina. Pamela Pettazzi

Recién tiene 22 años, todavía tiene tiempo para decidir qué hacer con su futuro y al parecer el periodismo está entre sus opciones: “Me encantaría seguir en el periodismo, en cualquiera de las formas me gusta”. Ella actualmente se encuentra en Canal 8 con un programa de entretenimiento que está de lunes a viernes a las 16 horas en compañía de Leonardo Polegritti. Y hace unos meses estuvo en canal Del Sur TV.

Emiliano ‘Tano’ Rizzetto

Sus colegas lo llaman ‘Tano’ y no es porque es italiano. Actualmente se encuentra trabajando en Canal 13 San Juan, uno de los nuevos movileros del canal. Precisamente está desde octubre del 2020, pero con anterioridad hizo periodismo, pero en radio y redes. Además, trabaja en el Teatro Bicentenario siendo uno de los primeros guías.

“En la televisión estás mostrando parte de la realidad. Cuando fue el terremoto, me acuerdo que se movilizó todo el canal y fuimos a Pocito, una de las zonas más afectadas, fuimos los ojos de mucha gente que quería saber qué pasaba. En la tele aprendí que dónde la gente nos necesita, ahí tenemos que estar”, expresó. Emiliano 'Tano' Rizzetto

“Me gustaría crecer aprendiendo mucho y llegar a hacer lo mejor en lo que me proponga. Le veo futuro a San Juan, pero si sale una posibilidad afuera probaría sin ningún problema y después volvería por qué quiero apostar en mi provincia también”.

Emiliano tiene muchas anécdotas para contar, recuerda una metida de pata que tuvo en un móvil en San Martín. “Estaba a las piñas -en chiste- con un colega, precisamente, Luciano García, al frente de todos los funcionarios".



Diego Ruiz - 29 años, de Rivadavia

Diego es un joven periodista con mucho roce en la radio sanjuanina. Fue uno de los que se tuvo que adaptar a la radio con “cámara” y él lo acepta, le gusta y cree que le hace bien al periodismo. “Me parece muy interesante que dos medios históricos de la provincia se hayan unido para poder salir tanto en tele como en radio, no es sencillo porque por ahí hay que unir dos públicos totalmente diferentes”, expresó sobre la unión que tuvo Radio Colón con Canal 8.

“Con respecto a si la radio perdió su esencia para mí no. Creo que hay que adaptarse a la época, hoy hay mucha gente que consume muchas cosas a través de las plataformas digitales y le gusta ver cómo se hace un programa. El desafío está en tratar de crear contenido para los dos públicos sin dejar de ser un programa de radio”, analizó. Diego Ruiz. Foto: Gabriel Iturrieta, Tiempo de San Juan

El trabajo en su vida de adulto fue siempre ligado al periodismo y así logró todo lo que tiene ahora. Pero así también quiere ir por todo a nivel nacional.

Diego está a punto de recibirse de la UNSJ, y ahora está como columnista deportivo en la mañana de Radio Colón en el programa "Un día perfecto" y del programa " Demasiada Información" de Radio Sarmiento. En la tarde es el conductor de "Vértice deportivo" (programa emitido por Radio Colón y Canal 8) e incursionó en hacer un mini programa de entrevistas a través de Instagram.

Mariángeles ‘Mari’ Leiva Alaniz - 24 años, de Santa Lucía

Con tan solo 24 años y con sus compañeros de piso Alejandro López y Luis Linares ganó el premio Martin Fierro al mejor programa de entretenimiento. De esa forma empezó ‘Mari’ en la televisión sanjuanina en ‘Alto Voltaje’, programa emitido en Canal 5. Conocida en las redes como “influencer”, la joven y talentosa tiene mucho que dar y lo demuestra cada día más al momento de enfrentarse a la cámara. Los miedos se van perdiendo y la confianza gana por goleada. Mariángeles Leiva. Foto: Gabriel Iturrieta, Tiempo de San Juan

“Podes encontrar muchas más similitudes de las que te imaginas entre ser "influencer" o conducir un programa de televisión. En los dos le estás hablando a un público "invisible" a través de una pantalla. A mí me pasó muchas veces que sin darme cuenta, hay muchos menores de edad viéndote (tanto en redes como en la TV) y que absorben lo que haces y dices, así que soy fiel creyente que hay que ser responsable con lo que uno expresa”, dice Mari. “Me re ayuda con el rubro (dice entre risas) incluso hay veces que me encuentro subiendo consignas que hacemos en el programa en mi cuenta y viceversa. ¡Los dos son medios para comunicar así que todo sirve!”, agregó.

Ella quiere seguir progresando en el periodismo televisivo y sueña hacer un programa como el de Marley ‘Por el mundo’. “Me encantaría hacer un programa conociendo el mundo, mostrando diferentes culturas, comidas, lugares. ¡Literalmente mi sueño!”, reveló Mari. Pero también le gustaría unir su otra pasión, el baile, “¡Me encanta bailar y poder enseñarlo me parece genial!”, finalizó.

Alejandro López - 35 años, de Rawson

Fue uno de los primeros ‘de la nueva camada’ que entró a la televisión y no debía faltar. Querido por todos, Ale López. Su vida es dedicada al periodismo, le apasiona y por eso cuando tiene la posibilidad de hacer algo nuevo, acepta.

Mucho tiempo estuvo en radio, pero apenas empezó con el estudio tuvo la posibilidad de trabajar con Enrique Pinardi, en Motores en Marcha, programa que sigue saliendo al aire. “Pinardi es mi papá periodístico, en general de todo el ámbito del periodismo”, agradece Ale. Alejandro López. Foto: Gabriel Iturrieta, Tiempo de San Juan

Alejandro viajó al Mundial de Rusia. “Rusia fue mucha responsabilidad, fue algo único que sirvió de experiencia, pude saber cómo las grandes cadenas trabajan, es otro nivel. Fue un sueño, nunca me lo espere y se dio”, contó.

Anécdotas tiene varias, pero contó una que fue única. “En un partido por el Federal B fuimos con mis colegas a la cancha de Atlético Argentino y en la tribuna había un ganso con la camiseta del club. Fue único, muy divertido. No sé porque lo llevaron, nos reímos todo el partido”, expresó.

Faustino Moyano - 21 años, de Capital

Faustino, más conocido como 'Fausto', es un joven movilero de Canal 5 San Juan, el encargado de hacer las notas "descontracturadas", las que a la provincia todavía le cuesta acostumbrarse. Pero el joven tiene agallas y sale a la calle para hablar con todos.

Sus móviles aparecen en varias plataformas, como en los noticieros del canal, en su programa 'Malditos Seres' de AM1020 (programa que es emitido también por TV). Faustino Moyano.

La particularidad de su trabajo es que él se encarga de la producción de los videos junto con un amigo, es decir, hace sus videos a su gusto. Se considera un "maníaco" de la buena imagen y el sonido, y si no sale bien, se vuelve a hacer. "La producción para mí lo es todo, con un buen producto va a tener más apoyo de la gente", expresa.

"Salís a la calle y te puede pasar cualquier cosa"

"La calle es una máquina de sorpresas", indicó Fausto, y tiene un por qué. "Un mediodía de pleno enero nos fuimos apurado con el cámara a hacer un video a la peatonal, estábamos tan apurados que teníamos que salir rápido, y tuvimos que empujar el auto para que arrancara. Después en el video salí con transpiración, los editores no se dieron cuenta, pero cuando me vi en televisión dije, 'no, se ve todo' ", cerró.