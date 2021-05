Tras la tragedia, estas son las zonas más complicadas de la Ruta 40 Norte

A lo largo de 5.200 km la Ruta 40 atraviesa 11 provincias, da acceso a 20 parques nacionales y reservas naturales, conecta con 27 pasos cordilleranos, trepa del nivel del mar hasta casi 5.000 metros de altitud, cruza sobre 236 puentes y en su recorrido va acompañada por impactantes paisajes de montañas, ríos, bosques, lagos, desiertos, glaciares y volcanes. Día a día la atraviesan miles de personas y en el caso de los tramos sanjuaninos se dan ciertas dificultades sin importar vehículo y el piloto que la transite.

El problema es de vieja data y fue el siniestro fatal en la zona de Matagusanos uno de los episodios que hizo prestar nuevamente atención a un trayecto postergado con varios capítulos de por medio. Según contaron fuentes policiales en su momento, la causa del accidente por la que murieron cuatro personas se debió a una mala maniobra, pero a la vista así está el camino que quedó registrado en el siguiente video de Tiempo de San Juan:

En las imágenes se puede ver que el pavimento está degradado en varias zonas, que en otros tramos ni siquiera hay banquina, y que en el sector de los badenes la situación se complica aún más con la erosión producto de las condiciones climáticas y el transito permanente de todo tipo de vehículos. De todas maneras, para las autoridades encargadas de controlar, como el jefe de la delegación local de Vialidad Nacional, Jorge Deiana, la situación es otra. En diálogo con Tiempo de San Juan, el funcionario sostuvo que “la Ruta 40 Norte no está impecable, pero tampoco está en pésimo estado y que accidentes como el que ocurrió en la zona de Matagusanos ha sido por errores humanos”. El tema ha generado discusión y Deiana siguió brindando declaraciones en otros medios provinciales. Entre estos, el ingeniero sostuvo en Radio Colón que “el pavimento (en el tramo Norte) no está degradado y en lo que respecta la infraestructura vial, la ruta está en perfectas condiciones". No obstante, confirmó que "en el tramo en particular de San Juan a Jáchal, estamos trabajando en varias acciones y otras se prevén para futuro".

Otro de los funcionarios que habló sobre el tema fue el ministro de Obras Julio Ortiz Andino, quien se quejó de la falta de arreglos de Vialidad Nacional durante la gestión macrista y habló de todos los pedidos que están esperando que se concreten. Según explicó el ministro, existen unos contratos llamados CREMA, que permiten la rehabilitación y mantenimiento de las rutas nacionales y el que más se está gestionando es el de la Ruta 141 por Difunta Correa a La Rioja que no tiene mantenimiento desde hace prácticamente 6 años.

"La ruta a San Luis tenía un CREMA, pero ha concluido y debería hacerse una renovación. La 40 Sur tampoco tiene CREMA porque estaba la obra nueva, pero el tramo final de la sección entre Tres Esquinas y el límite con Mendoza pedimos que si no se hace una obra pronto, por lo menos se haga un trabajo de mejora. Ni hablar de la ruta a Jáchal. Estamos trabajando con Vialidad Nacional para eso", aseguró el funcionario.

En síntesis, no existen contratos de mantenimiento para ninguno de los tramos que conectan a San Juan con Mendoza, ni tampoco para la unión con los departamentos del norte. Y con este capítulo se suma una nueva página de una larga novela de idas y vueltas que aún no termina de destrabarse en la provincia.

Las últimas novedades

Hace poco Mendoza confirmó el inicio del primer tramo de la Ruta 40, pero de este lado todavía no hay novedades porque la empresa adjudicataria, Green, cayó en concurso de acreedores y la obra quedó estancada desde diciembre del 2019. Este diario informó en que para resolver esta situación, y destrabar el contrato, el jefe de Vialidad Nacional en la provincia, Jorge Deiana, se reunirá con funcionarios nacionales de la entidad. En concreto Green le debe plata a varios proveedores sanjuaninos e incluso a trabajadores que llegaron hasta Vialidad a quejarse. Si se resuelve la situación con dicha empresa, la obra se ejecutará y no será la misma ya que se verá modificado el proyecto.

Por otra parte, la obra que une la Avenida de Circunvalación con el Puente de Albardón convirtiendo la Ruta 40 en una autopista está prácticamente lista y a mediados de 2021 estiman que será entregada de manera oficial. La obra tiene un 90% de finalización y solo queda instalar los elementos de seguridad como luminarias, defensas y demás.

En tanto que para los tramos de Ruta 40 Norte y Sur se espera que la reunión de esta semana entre representantes locales y funcionarios nacionales sirva para destrabar el conflicto.