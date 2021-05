La reunión clave que podría destrabar la Ruta 40 en San Juan

La doble vía que une San Juan con Mendoza es una obra con una larga historia de idas y vueltas que aún no termina de destrabarse en San Juan. En Mendoza, funcionarios y legisladores festejaron el inicio del primer tramo de la Ruta 40 y en la provincia aún hay que esperar porque la empresa adjudicataria, Green, cayó en concurso y la obra quedó en una especie de limbo. Para intentar solucionar esta situación y destrabar el contrato, el jefe de Vialidad Nacional, Jorge Deiana, se reunirá con funcionarios nacionales de la entidad.

En diciembre del 2019 la empresa adjudicataria, Green, cayó en concurso de acreedores y la obra de la Ruta 40 Sur quedó paralizada. “Si la empresa hubiera quebrado, hubiera sido más fácil la salida, pero como cayó en concurso, se demoran más los procedimientos legales para volver a licitar o redireccionar la obra”, informó Deiana.

Justamente esta situación compleja es la que no tuvo que enfrentar Mendoza, donde la obra no fue licitada. Es por esta razón, que el lunes 10 de mayo se firmó el contrato para que arranquen los trabajos en la doble vía en aquella provincia. En su cuenta de Twitter, el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, indicó: “Concretamos importantes avances para Mendoza” y detalló que se firmaron “los contratos de obra para la duplicación de calzada de la RN40 y Circuito Cristo Redentor”. En igual sentido, la senadora mendocina, Anabel Fernández Sagasti, celebró la firma de contrato.

El 13 y el 14 de mayo Deiana espera reunirse con funcionarios nacionales para solucionar la situación del contrato local con Green. “Hay varias opciones que se manejan como rescindirle el contrato a Green, también está en evaluación otra opción e implica que otra empresa tome el contrato de Green y continúe los trabajos, hay empresas sanjuaninas que están dispuestas a hacerlo”, informó el funcionario.

Green tiene varios acreedores locales que están esperando que la Justicia resuelva. “Les debe a proveedores sanjuaninos e incluso a trabajadores que me han venido a ver no sé qué llegó a pasar. Han venido transportistas de Pocito, empleados, fuerzas vivas de Pocito, yo les he explicado que no está en Vialidad Nacional la resolución del conflicto”, explicó Deiana.

Si se resuelve la situación con Green, la obra que se ejecutará no será la misma ya que se está mejorando el proyecto. Como las obras abandonadas se degradan con el tiempo, se está en plena planificación del proyecto y se aprovechó para hacerle correcciones al proyecto, informaron desde Vialidad.

Además, se prevén hacer dos licitaciones separadas en el tiempo por cada tramo, empezando por el de Tres Esquinas-Cochagual, que está más avanzado. Y luego el que sigue a Calle 8. El tramo Tres Esquinas-Cochagual se prevé hacer en unos 30 meses. El otro tramo que sigue hasta Calle 8 hay que readecuarlo también. También se prevé hacer desde Tres Esquinas hasta el límite con Mendoza.

Los costos son otro tema, ya que se calcula que la obra, producto de la inflación demandará unos $7.000 millones al menos (3.500 millones cada tramo), cuando el presupuesto inicial era de $2.000 millones.