La defensa del padre que busca impedir un aborto apelará la decisión de la jueza

Este lunes, la jueza del 11º Juzgado Civil, Amanda Díaz, rechazó la medida cautelar presentada por un padre para evitar que su pareja se realice un aborto.

La magistrada, que recibió la causa luego de que la Justicia de Familia se declarara incompetente, desestimó el requerimiento del padre que busca impedir el aborto y, en su resolución, indicó que el pedido no había sido bien fundamentado, por lo que rechazó la petición.

"Conforme lo expuesto, y atento que la prueba rendida en la causa resulta prima facie insuficiente para decretar la medida peticionada, y ante la falta de cumplimiento de los presupuestos exigidos por el Código Procesal Civil, corresponde en este estado procesal rechazar la prohibición de innovar solicitada. Asimismo, se aclara que no corresponde en esta etapa expedirse sobre el fondo del asunto", sostuvo la letrada.

Es por eso que, durante la mañana de este martes, la defensa del hombre que busca impedir la IVE apelará el fallo de la magistrada.

La jueza dice que la prueba presentada es insuficiente. Pone en duda el embarazo, existiendo un análisis y una ecografía, si para ella eso es insuficiente debería haber oficiado a la obra social para ver si estaba autorizado o no y si estaba aplicada la práctica. No valoró la prueba que existe y está y no tomó el pedido de informe de la obra social", expresó la abogada Mónica Lobos en diálogo con Radio Sarmiento.

"Las medidas cautelares protegen, por eso no se necesita certeza sino verosimilitud. Además, se trata de derechos esenciales y lo hemos explicado escrito y verbalmente. Pedimos medidas protectorias y en vez de proteger los derechos esenciales, nos vemos totalmente desprotegidos", finalizó.