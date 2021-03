Testearán a un contingente de estudiantes sanjuaninos que vienen de Bariloche con síntomas

El Ministerio de Salud Pública de San Juan activó en las últimas horas un operativo especial para abordar a un contingente de estudiantes sanjuaninos que regresan de Bariloche. Dado que algunos de ellos presentan síntomas compatibles con coronavirus, se testeará a todos y luego se los derivará a cumplir cuarentena, los días que corresponda dependiendo de cada caso.

Este tipo de abordajes son comunes en otras partes del país con viajeros, pero en San Juan es la primera vez que pasa con alumnos. Se trata de alrededor de 50 estudiantes que serían de una escuela privada local, quienes tras estar en el paraje sureño retornan a la provincia y, de acuerdo a lo que pudo conocer Tiempo de San Juan, algunos presentan sintomatología que llevaron a tomar recaudos oficiales, en medio del contexto de pandemia.

Los alumnos son la mayoría egresados, serían de la Escuela Modelo. Desde esta institución dijeron que no saben nada del caso y que podrían ser ex alumnos pero la escuela no tiene nada que ver. Fuentes calificadas dijeron que son egresados de ese establecimiento, que habrían viajado con otra escuelas y amigos varios. La denuncia la habría hecho un papá y eso generó que salieran con demora desde Bariloche, donde el colectivo habría estado más de 15 horas varado antes de ser despachado a su provincia de origen.

Luego de hacerse público el tema, oficialmente se difundió un comunicado:

"La Dirección de Educación Privada del Ministerio de Educación aclara a la comunidad ante la información que da cuenta de un contingente de alumnos que regresa de un viaje de egresados de la Escuela Modelo, que las autoridades de la institución educativa informaron que son exalumnos de la Promoción 2020. Son egresados que no tienen vinculación con el establecimiento escolar, el viaje es responsabilidad de los padres o adultos mayores a cargo. Por tal motivo al ser una acción privada, tampoco tiene competencia el Ministerio de Educación".