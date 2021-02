Guada de la Fuente: un profundo y armónico paseo de delirio, piel y sentimientos

Una caricia fresca, un tanto rebelde y puro corazón. Por ahí, ligera y lacónicamente, se puede encaminar uno a la hora de esbozar la vertiente musical de Guadalupe de la Fuente.

A sus 21 años, la cantante sanjuanina va adquiriendo tintes cada vez más definidos, entrando en un interesante juego que la distingue por momentos del resto de lo conocido.

Muy melódica y llena de sentimientos, esta también amante del dibujo saca a pasear su composición con una libertad que sorprende. ‘Delirio on fire’ se llama el nuevo video que estrenará en sus redes este 28 de febrero, que conserva la línea de ponerle piel y pasión a la letra y, en la misma proporción e incluso con generosa yapa, a la interpretación. Además, no se puede dejar de resaltar la participación en este laburo de los músicos Valeria Marra, Jaky López Fernández, Maxi López y Sergio ‘Kuka’ Guardia.

Ocho años, abrazos más o cicatrices menos, han pasado desde que Guada se adentró en el mundo de la música y desde entonces disfrutó de cada experiencia, de cada escenario, de cada aplauso y de cada nuevo proyecto.

Aun dando la sensación de ser una auténtica ‘echada pa’lante’ en muchos frentes, a la joven le cuesta definirse y toma por el camino de lo que recibe. “Dejándome llevar por lo que dice la gente que la escuchado, mi música relaja y es diferente”, expresó.

Dejándome llevar por lo que dice la gente que la escuchado, mi música relaja y es diferente

En cuanto a su nuevo material audiovisual, esta devota de John Meyer se mostró aún más contundente y clara: ‘Delirio on fire’ habla del desamor de dos amantes que se dejan de ver porque continúan sus caminos por distintos lugares. Lo que pasó quedó como un fuego, pero terminó”.

Una instantánea de 'Delirio on fire'

Lo melódico la hace flotar. También se ha animado con blues. Y es que armada con su guitarra no le hace la cruz a ningún género. “Me gustaría aprenderlos todos. Sé que algunos son complicados, pero, por más tiempo que me lleve, me animaría. No le cierro la puerta a ninguno”, indicó con el convencimiento del que acepta una ‘falta envido’ con 33 de mano.

Pero no todo es música en la vida de Guada, ya que también confesó que se le da muy bien actuar delante de las hornallas. Aseguró que sus comidas, con sabor y raíces bien caseras, pueden convertirse junto a sus canciones en un inolvidable maridaje.

Guada se presentará el 7 de marzo, junto a Los socios de atrás (Matías Pacheco, Juan Gómez y Sergio Guardia), en los jardines del Museo de la Historia Urbana

Y, para finalizar, una particular e envidiable forma de afrontar los sueños: “Mi carrera está apuntada a poder mostrarle a todo el mundo lo que hago. Así sea en un barcito chiquito o en un estadio, lo que quiero es brindar mi música. Es mi gran sueño que trato de poner en práctica día a día, que afortunadamente puedo decir que ya estoy disfrutando”.

Podés seguir a Guada en:

Facebook: Guadalupe de la Fuente

Instagram: guadalupedelafuente_

Spotify: Guadalupe de la Fuente