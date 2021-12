Sanjuaninos en fiestas de fin de año: ¿cuáles fueron los departamentos más elegidos?

Los sanjuaninos se disponen a pasar las fiestas de fin de año lo más relajados posible, en medio de un año complicado por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, una gran mayoría apostó a cabañas y casas de fin de semana en diferentes departamentos de la provincia y Tiempo de San Juan dialogó con diferentes prestadores turísticos para averiguar cuáles fueron los más elegidos.

De acuerdo a lo que explicó Silvia Yafar, de Yafar Turismo, "si hablás con cualquier prestador del interior de San Juan que tenga cabañas o casas quintas te vas a encontrar con Zonda, Pocito, Albardón, por ejemplo todo ocupado". Pero además explicó que en estas fechas "vendimos mucho el Sur, una gran cantidad de clientes aprovechan el PreViaje; con destinos como Bariloche, Ushaia o el Calafate, hasta en el verano".

El mismo análisis fue compartido por Ariel Giménez, miembro de la Cámara de Turismo de San Juan. "Un gran porcentaje de ocupación fue en los departamentos cercanos como Pocito, Ullum, Zonda y Albardón; y la extraordinaria ruta recientemente inaugurada ayuda mucho. La gente que tiene la posibilidad de descansar un poco más elige Calingasta, Iglesia o Valle Fértil".

Además se refirió a la variedad de precios al momento de hacer una reserva ya que "hay casas de alquiler que no están registradas dentro de un padrón pero sí acude la gente". Muchas cabañas, casas quintas, departamentos, quinchos con piletas y otros tipos de hospedaje se ofrecen a diario en grupos de compra venta en las redes, o en plataformas, e inclusos con precios muy económicos. "En el caso de estos hospedajes suelen ser mas baratos porque en su mayoría no se encuentran habilitados o no están debidamente registrados... tienen que tener todo al día y en orden, o encontrarse habilitados por el municipio, con normas de seguridad".

La Serena. (Imagen Clarín)

¿Y CHILE?

Mucha incertidumbre. Es un panorama compartido por los prestadores. En el caso de Yafar Turismo, su propietaria explicó a este medio que "no estamos trabajando con viajes a Chile por el momento" y que "el sanjuanino que por lo general va al país vecino no pasa por agencia, e incluso tiene casa o dónde hospedarse allá".

Por su parte, Giménez explicó que "la gente tiene mucha incertidumbre y pregunta muchas cosas, cómo que no sabe si se les va a permitir viajar, si es necesario un PCR, si se tienen que hisopar a la salida y a la entrada, con qué tipo de vacunas lo dejarán ingresar.... el viajero tiene miedo por más que estén bien informados".

Además detalló que "el sanjuanino viaja mucho a La Serena y se va por el Paso de Agua Negra; y aún no se ha abierto, por lo cual ahí tenés una traba. Además otro problema que se presenta es el factor económico, ya que por los valores de cambio, ir a Chile es más caro que veranear en la Costa argentina; le conviene más al chileno venir a la Argentina que a nosotros viajar".

Finalmente, Giménez reflexionó que "el año pasado habían muchísimas consultas por Chile, todo el tiempo, pero ahora disminuyó bastante y más cuando uno les habla de tarifas en dólares".