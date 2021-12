Encaran nuevos ejes para mejorar la Red Tulum a partir del 1 de enero

Ni bien se desplegó la Red Tulum, las autoridades comunicaron que incorporarán cambios para ir perfeccionando el sistema de transporte. Este jueves, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, informó cómo avanza. Por ejemplo, ya licitaron la construcción e instalación de 3.500 paradas.

El funcionario contó que todas las nuevas incorporaciones serán para generar “un puente” entre el viejo y el nuevo sistema. “Este es un sistema moderno que se maneja por una aplicación. Los chicos la manejan bien, pero otras franjas etarias requieren más información convencional. Más que nada el papel, el cartel”,, indicó. “Queremos vincular más los números de los colectivos con los recorridos y las paradas”, comentó a Canal 13 de San Juan.

En las últimas semanas, fueron sumando trabajos informativos para evacuar las dudas de los usuarios. Fundamentalmente, en el Gran San Juan. “Estamos recibiendo las sugerencias, armando los planteos de recorridos, tiempos, que deberán ir ajustándose”, comentó Hensel.

Pero para ir a fondo con los ajustes, el ministro informó que habrá que esperar al "1 de enero cuando se comience a cobrar el pasaje". Así, las autoridades podrán contar con los datos de la tarjeta SUBE.

“Ahí vamos a ver si todos los colectivos que están circulando son los necesarios para cumplir con las expectativas que tiene el usuario, por ejemplo. Ahora no tenemos registro de SUBE, por eso hemos aprovechado este tiempo de gratuidad para hacer la tarea de ajustes”, sostuvo.

También precisó qué pasará con el precio del pasaje. “El boleto no va a subir a 60 pesos. Hemos trabajado este tiempo armando una especie de panel de simulación del comportamiento del transbordo. La tarifa del transporte se discute una vez al año. Por ahora estamos haciendo un tablero de simulación sobre cómo se puede comportar un transbordo. Nosotros pensamos que no va a haber incremento. Probablemente no apliquemos en principio un aumento”, comentó.