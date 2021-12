La espera de nunca acabar: largas filas para cobrar el bono de ANSES

Largas filas se pueden observar en la sucursal del Banco Nación que se encuentra por Avenida Libertador, entre Av. Rioja y Jujuy, donde cobran la mayoría de los beneficiarios de ANSES. Calor, agobio y mucha molestia de parte de quienes esperan para poder acceder a las oficinas de la repartición para poder cobrar el bono de fin de año o realizar algún trámite.

Dos filas se armaron en la puerta de la entidad bancaria. Hacia el este las personas que esperan cobrar el bono de fin de año, entre los que se encuentran jubilados, pensionados e incluso madres con hijos en sus brazos y embarazadas. Hacia el oeste, personas que esperan retirar la tarjeta o realizar algún trámite, quienes en su mayoría previamente habían sacado turno, pero en vano.

Con el paso de las horas la impotencia y molestia de los sanjuaninos se hace notar, ya que los primeros en llegar estaban desde las 5 de la mañana haciendo fila para poder ser atendidos. “No sé para qué me hacen sacar turno si tengo que esperar igual y no me atienden”, comenta una de las personas que espera junto a cientos más. Lamentablemente, una postal que se repite.