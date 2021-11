Video: rompió el silencio la familia de Florencia, joven que fue asesinada por una jauría de perros

Villa Ampakama de Las Lomitas, Albardón, no puede creer lo que le ocurrió a Florencia Elizabeth Ledesma, la joven que con 23 años fue asesinada por el ataque de siete perros salvajes. Su familia está destrozada y en la Villa hay un clima de tristeza total por la partida inesperada de Florencia.

En la casa donde vivía Florencia estaba su hermano Enzo Ledesma, el joven Policía que encontró a su hermana en medio de una finca cuando estaba siendo atacada por la jauría. No pudo hablar, solo llegaba a responder ‘Si’ o ‘No’ a diferentes preguntas de lo abrumado que estaba. Sin ganas de levantar la cabeza, dijo una pequeña frse: “Era una hermosa persona” y pidió por favor que no lo molestaran, no podía hablar más.

Enzo Ledesma

Abuelos, tíos y amigos preparaban todo para la llegada de Florencia a casa, el velorio se iba a realizar ahí. En esa espera, Rosa Ledesma -tía de Florencia y hermana del padre- habló y contó la terrible situación que se vivió este lunes por la noche en la finca.

“No merecía morir de esa forma”, empezó diciendo su tía a Tiempo de San Juan. Florencia era de salir siempre a hacer ejercicio y lo hacía porque al terminar la carrera de Administración de Empresas quería entrar a la carrera de Policía . Rosa le decía que su fuera a caminar por calle La Laja, pero aparentemente roban mucho por esa zona y dejó una frase resonante: “Yo hubiera preferido que le roben 2 o 3 celulares y no la vida”.

“Los perros andan por ahí, sueltos, no tienen dueño”. Rosa Ledesma sobre los perros que están sueltos.

Florencia este lunes por la tarde (cerca de las 18 horas) se fue acompañada por muchos perros de la zona, pero en un momento volvieron y ella no, a todos le pareció raro. “Cuando llamó él (hablando de Enzo Ledesma) salimos todos a buscarla”. Después, Rosa dijo una frase fuerte: “El padre se devolvió, parece que presentía”.

Cuando Enzo llegó al encuentro con su hermana Florencia ella estaba con vida, además él les disparó a los perros para dispersarlos y para que le dejen de atacar. “Estaba muy mal herida ella, tenía cortes en las piernas y en la espalda. En los brazos, parece que ella se quiso cubrir la cara y los perros la mordieron ahí”. Cuando Rosa llegó al lugar, escuchó a Florencia decir: “Decía que le dolía mucho las piernas y que quería agua”.

Mirá el video de sus declaraciones:

Rosa expresó que los perros eran grandes y no eran de una raza específica. Ellos no han encontrado a ninguno. "Ella era la nena" terminó diciendo a este diario.