Un sanjuanino y una travesía en bici para vencer una dura enfermedad

Quienes creen que el deporte es sólo deporte pueden abandonar estas línea ahora, ya que esta historia es exclusiva para aquellos que encuentran sentido en él y descubren ejemplos que inspiran. Es que más allá de la alta competencia, cuyos protagonistas son reconocidos por sus logros, existen otros mortales -más sencillos- que son capaces de transformar sus vidas gracias a él. Ese es el ejemplo de Omar Rojas, el sanjuanino que está a punto de comenzar una travesía en bicicleta para demostrarle al mundo que ni el Parkinson que padece lo detiene.

Tiene todo listo, organizado y a punto para que este lunes, a las 9 de la mañana, parta en su bicicleta desde Media Agua, su tierra natal, rumbo a Junín de los Andes con el objetivo de unir tres provincias (San Juan, Mendoza y su destino, Neuquén) y, cual predicador, dar a conocer su mensaje: se puede vivir con una dura enfermedad y, pese a las limitaciones que represente, se puede superar lo que sea siempre que así se lo proponga.

"Quisiera que la gente tome conciencia sobre esta enfermedad, que muchas veces se oculta por vergüenza, pero también quiero que aquellos que la sufren sepan que hay formas de salir adelante y no todo está perdido", cuenta el protagonista de esta aventura que empezó a gestarse hace un mes atrás, cuando la idea se presentó en su cabeza y él mismo se dijo "por qué no".

De la mano de la bicicleta que se transformó en su fiel compañera, la que conoció casi por casualidad (aunque hay quienes dicen que nada es casual), el hombre de 56 años se entrenó junto a su equipo de ciclismo de ruta para afrontar el desafío físico que suponen los 1.139 kilómetros que deberá recorrer. Son más de 58 horas las que Rojas deberá pedalear y por ello diseñó un cronograma con paradas estratégicas, donde amigos y familiares lo esperarán para darle el apoyo necesario para continuar.

Junto a su equipo de entrenamiento en ciclismo de ruta

Si bien el Parkinson irrumpió en su vida hace 14 años, nunca le prestó atención ni se lo trató hasta que enviudó. Su esposa y madre de sus cinco hijos también debió luchar contra una dura afección, la Diabetes que tristemente la derrotó tres años atrás. Durante todo ese tiempo, confiesa que su prioridad no era su propia salud sino la de su compañera, a quien cuidó hasta el final. Tras su partida, Omar encontró en el deporte un refugio y ello le permitió avanzar, no sólo desde el punto de vista psicológico sino también físico.

Es que al mantenerse en movimiento, notó mejoras en su cuerpo. Salía a correr para distraerse y esa actividad lo favoreció al punto que los temblores que tenía disminuyeron. "Antes no podía comer solo porque me temblaba el pulso todo el tiempo, pero eso cambió", asegura. Lamentablemente, una lesión en su rodilla derecha lo paró en seco, pero ni eso fue suficiente para detenerlo por completo porque en ese momento encontró una nueva aliada. Con la rehabilitación, se subió a la bicicleta y nunca más se bajó.

Desde el problema que se presentó con su rodilla y se volcó al mundo de las dos ruedas hasta hoy, tan sólo transcurrieron tres meses. Sin embargo, en ese poco tiempo descubrió una nueva pasión que ocupa gran parte de su vida. "Arranqué a entrenar con un grupo de libres que hace ruta y también en montain bike. Me gustaba de antes, pero cuando empecé a andar ya no pude parar", cuenta el hombre que usa las redes sociales para mostrar cómo es convivir con el Parkinson.

"Mi enfermedad no tiene cura, pero yo le doy mejor calidad de vida", dice el ciclista amateur que saldrá de Sarmiento con destino a su primera parada, Luján de Cuyo (Mendoza), a unos 128 kilómetros. Luego, la segunda parada está prevista que sea en Malargüe (Mendoza), a 314 kilómetros. Allí lo esperará un grupo de amigos del Ejército, que lo recibirán y acompañarán durante una parte del camino.

Y la tercera y última estación antes de su destino final será Zapala (Neuquén), a 500 kilómetros. Lo que seguirá más adelante, a unos 200 kilómetros será el punto de llegada, donde más conocidos lo esperará. "Al principio había gente que me acompañaría en bicicleta, pero se fueron bajando y quedé solo. De igual modo, habrá quienes me acompañen en la ruta todo el tiempo pero en auto", sostiene.

Según señala el viajero, una de las metas que tiene por delante además de cumplir con todas las etapas de su ambicioso plan es concientizar sobre la enfermedad que tiene, ya que considera que poco se habla sobre la misma y que, aunque no hayan estadísticas oficiales, hay más personas con Parkinson de las que se cree en la provincia. "La gente tiende a aislarse, a no compartir lo que le pasa cuando tiene esta enfermedad. Lo que yo busco es que los que la sufren la acepten y busquen estar mejor porque se puede", manifiesta quien aclara que no es médico pero que habla por su propia experiencia.

En ese sentido, agrega: "Yo le buqué la vuelta para vivir mejor. Dirán "está loco", pero me di cuenta que se puede. Hay muchas formas de estar bien. Lo primero es ver a un neurólogo, segundo a un psicólogo y comentarle cómo la lleva la enfermedad. La medicación es muy importante y estar en actividad y hacer lo que a uno le gusta, también".

Con la necesidad de que existan legislaciones que amparen a las personas que tienen Parkinson en el país y la provincia, Omar destaca que las obras sociales no cubren al cien por ciento los costos que representa afrontar la enfermedad. "Los remedios son muy caros y los especialistas escasean. Por ejemplo, hay genéricos que no son suficientes para aplacar los síntomas y sólo aquellos que tienen el poder adquisitivo pueden pagar la diferencia, el resto no", detalla.

Entre 8 mil y 9 mil pesos cuestan los medicamentos por mes, explica, y por ello no todos tienen acceso a contar con el tratamiento adecuado. "En Sarmiento se que hay al menos 45 personas con Parkinson y no todos reciben la atención adecuada. están aislados. Y lo mismo pasa en otras provincias. Por eso me animo a salir a la ruta para llevar el mensaje", señala.

Uno de los representantes de la Asociación de Parkinson de San Juan, Mario Torres, quien lo respalda en este proyecto, reconoce que su colega dará un ejemplo que servirá para todos. "Todos los que sufrimos la enfermedad nos vemos afectados en menor o mayor medida y este tipo de iniciativas motivan al resto para progresar", expresa.

Con la mochila a sus espaldas, los víveres y toda la ilusión a cuestas, Omar escribirá un nuevo capítulo en su existencia. Quizás sea el más excéntrico, pero también el más significante porque sabe que no sólo pedaleará por él sino por otras almas a las que busca conmover.

Como buen sanjuanino, la travesía tendrá como herramienta a uno de los deportes más amados por estas tierras. Ni el sol ni el cansancio lo doblegarán, según advierte, y cada gota que sude será parte del sacrificio que decidió asumir para que su voz y la de otros sea escuchada. "Agradezco a Dios por darme fuerza para seguir en esta lucha", confiesa y cierra: "Voy a golpear las puertas que hagan falta para ayudar a los que lo necesiten".

Qué es el Parkinson

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces, comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento.

El daño en las células nerviosas del cerebro provoca una caída en los niveles de dopamina, lo que causa los síntomas de la enfermedad. Los medicamentos pueden controlar los síntomas del Parkinson, aunque no existe una cura para esta enfermedad.

Quien desee colaborar con la aventura de Omar Rojas, podrá hacerlo comunicándose al 264 5133068.