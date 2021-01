La historia del sanjuanino que llegó a ser asesor de la NASA y explora si hay vida en Marte

Sin dudas, Miguel Ángel Moreno no pudo vislumbrar hasta dónde llegaría cuando ingresó, en la década del 1960 a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el centro sanjuanino. Fue un camino lleno de trabajo y estudios que lo llevó hasta California, precisamente hasta la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Y aún hoy no olvida sus orígenes y los reivindica.

Moreno egresó como técnico en 1968 y cursó sus estudios universitarios en Estados Unidos, donde se recibió de físico atómico y espacial. Fue en la Universidad de California (UCLA) obtuvo su Máster en Física Atómica, y Doctorados en Física Espacial y en Geofísica. Sus investigaciones lo llevaron tempranamente a la NASA, principalmente por sus estudios de la atmósfera, una Luna del planeta Júpiter, y sus observaciones de los cinturones de radiación del mismo cuerpo celeste.

Una vez establecido en la agencia estadounidense hizo distintas misiones espaciales y participó en el equipo de la Cámara del Telescopio Espacial Hubble con el que hizo simulaciones con supercomputadoras para explicar las imágenes de la cámara en el telescopio espacial.

Actualmente sigue en la NASA como asesor científico y haciendo tareas de exploración de vida en Marte. Y no olvida sus raíces. En julio del 2020 propuso ante la agencia que, entre los pasajeros virtuales que tripularon el cohete Atlas V, uno se denominara Escuela Industrial.

"La educación científica y tecnológica que recibí en la escuela técnica fue como una plataforma de lanzamiento de un cohete de múltiples etapas. Si no hay plataforma, no hay despegue, no hay lanzamiento del cohete, no hay un camino hacia una carrera, hacia una misión a largo plazo", dijo Moreno a las autoridades del instituto de la Universidad Nacional de San Juan.