Victimas del sismo afirman que en Sarmiento solo asisten casos difundidos por las redes

Después del sismo de 6.4 grados de magnitud del pasado lunes varias familias de la provincia perdieron sus hogares de construcción precaria, o en su defecto, sufrieron agrietamientos que dejaron inhabitables las viviendas. En la localidad de Colonia Fiscal del departamento de Sarmiento se dieron casos de este tipo, y a más de una semana de ocurrido el sismo, varios vecinos afirmaron que no fueron relevados por el municipio. Además señalaron que solo recibió asistencia la familia de una mujer llamada Marina Ruth Maza (39) que perdió por completo su vivienda y no tuvo más remedio que ir a vivir bajo un algarrobo con sus cuatro hijos cerca de Ruta 295. El caso fue difundido por este diario y rápidamente tuvo repercusión en las redes, y según una de las vecinas de la zona "al poco tiempo llegaron del municipio y le dieron ayuda para que ella pudiera alquilar en Media Agua, pero al resto ni siquiera entraron a ver como estamos viviendo", señaló Vanesa Rosa Silva que vive a pocos metros de la zona abordada por el municipio.

"Ha venido gente del centro a traernos mercadería siendo que ellos no son nadie, pero desde el municipio no vino nadie a traer nada", agregó Silva que vive con seis hijos y su marido en una casa que ha terminado con las paredes divididas y se ha vuelto inhabitable. Lo mismo sostuvo Miriam Vargas detallando que "mi casa ya no es segura para habitar, pero ni siquiera nos han traído agua para tomar, a la única señora que ayudaron fue a la vecina que pobrecita perdió su casa, pero al resto cuando nos acercábamos a preguntar no nos decían nada y ellos ven que estamos con niños chicos y con necesidades".

Del lado del municipio fue su máxima autoridad, Mario Gustavo Martín, quien salió a explicar lo que está sucediendo en el departamento. "Hemos detectado algunas situaciones graves y otras no tanto, por eso el municipio lanzó un programa de módulos habitacionales y en otros casos hemos ayudado con palos y materiales para que construyan, también tenemos un programa de alquileres a costa nuestra", dijo el funcionario ante la consulta de este diario. Y agregó que "no tenemos los números de cuántos afectados hay porque van cambiando, si se ha ido a los casos más graves, la prioridad es solucionar las viviendas que se han derrumbado como el caso de esta vecina que se le dio alquiler", dijo haciendo referencia al caso de Maza.

"Y todos esos casos que no se llegó se los atenderá pronto, porque no son tan urgentes. En el caso de Colonia Fiscal se va a llevar a cabo un proceso de erradicación de los ranchos cuando se pueda realizar, pero no está definido cuando", finalizó Martín sin dar un tiempo estimado a dicho proceso.

El sismo ocurrió el pasado lunes 18 de enero a las 23:46 en la provincia, desde entonces varias de las familias que viven cerca de Ruta 295 a pocos metros de Ruta 40 siguen viviendo en la intemperie con los efectos que lograron sacar de sus viviendas. En la mayoría de los casos hay varios menores por grupo familiar que presentan necesidades de ropa, calzado, comida, agua y un lugar donde habitar hasta que se pueda recomponer su situación habitacional.