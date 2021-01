Un niño de Carpintería sufre convulsiones y sus padres piden ayuda con los remedios

Además de haber quedado en la calle por ser víctima del terremoto, la familia de Juan Ariel Muñoz está preocupada porque necesitan con urgencia un remedio para el niño de 3 años que sufre de epilepsia. Se trata de un medicamento llamado Clobazan 10 MG x 60 comprimidos, que se usa en combinación con otros medicamentos para tratar convulsiones causadas por el síndrome de Lennox-Gastaut, una forma grave de epilepsia infantil que también causa problemas de desarrollo y comportamiento.

Su madre Yuliana Balmaceda (23) afirmó a este diario que "nos hemos quedado sin el remedio y no tenemos el dinero para poder pagarlo. Además estamos con el problema de haber perdido nuestra casa por el terremoto y de ahí vienen un montón de inconvenientes que ya no sabemos como solucionar. Aquí entre todos nos damos una mano y sabemos que todo no se soluciona de la noche a la mañana, pero cuando mi hijo sufre los ataques ya no sabemos que hacer y necesitamos ayuda".

Así quedó la vivienda del pequeño que tiene epilepsia.

Al pequeño oriundo del Asentamiento La Florida de Carpintería (Pocito) se le manifestó el problema de salud desde muy chico y es de vital importancia que siga recibiendo el suministro de Clobazan 10 mg, que le ayuda a reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro. Recordando que la epilepsia es un trastorno neurológico provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva.

Para comunicarse con la familia llamar al siguiente número: 2646314444